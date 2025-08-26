Suscríbete
¿Hay ruptura? Ferka celebra su cumpleaños, pero Jorge Losa ni la felicitó

Parece que en días recientes hubo un quiebre en la relación de la pareja.

August 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
jorge losa ferka

Jorge Losa y Ferka tienen planes a futuro para su relación

Instagram

El romance de Jorge Losa y Ferka se gestaba desde antes de que entraran a La Casa de los Famosos México en 2023, y aunque parecía que la boda sería su siguiente paso, quedó en evidencia que existe una ruptura entre ambos.

Y es que pese a que Jorge convivía con el hijo de la conductora (fruto de su relación con Christian Estrada) y parecían haber formado una linda familia, algo ocurrió en días recientes.

El 17 de agosto fue la última vez que Jorge Losa comentó una publicación de Ferka en Instagram, con un par de simples emojis.

ferka-jorge-comentario.jpg

Pero este lunes 25 de agosto, día del cumpleaños de Ferka, Jorge Losa brilló por su ausencia. El actor se limitó a compartir historias de Instagram relacionadas con sus nuevos proyectos, y una selfie desde la habitación de un hotel... Ninguna felicitación para la que fuera su novia.

jorgelosa--selfie-.jpg

Por su parte, Ferka celebró su cumpleaños y recibió varias felicitaciones de amigos y otros famosos, como su inseparable Lambda García.

ferka-insta-.jpg

¿Qué se sabe de la ruptura?

En el programa Fórmula Dominical de Flor Rubio, este domingo 24 de agosto comentaron de los primeros rumores de una ruptura entre Ferka y Jorge Losa.

Gabriel Cuevas presentó una entrevista realizada a la conductora, quien no quiso hablar mucho de Jorge Losa. Sin embargo, se limitó a decir unas palabras que parecen confirmarlo todo:

“Yo estoy bien y estaré bien y estaré muy agradecida de lo vivido, de la historia; estaré bien”.

En redes sociales, el público especula que los planes de ambos no combinaron rumbo a un objetivo en común. Hay quienes hablan que, como Ferka va a entrar a un reality show, ya no buscarán un bebé. Otros apuntan a que están fingiendo una ruptura para poder generar contenido en el reality, con la libertad de la soltería.

Lo cierto es que ninguno ha confirmado nada, pero, como dijo Ferka en la entrevista que concedió el domingo, “los hechos hablan más que las palabras”.

MrPepe Rivero
