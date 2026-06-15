¡Gana una guitarra firmada de puño y letra por Alex Lora!

Lejos del retiro, Álex Lora cumple 58 años al frente de El Tri, “de rock and roll de México para el mundo”, y de paso celebra su 46 aniversario de bodas.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el rocanrolero habla sin filtros de los desafíos que ha sorteado, qué lo mantiene tan cercano a “la raza”, la relación con su esposa, a quien llama su “domadora”, las crisis en su carrera y del matrimonio, además de su faceta como padre de la siempre polémica Celia.

Casi seis décadas entregado a la música…

El 12 de octubre de 1968, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos, fue mi primera tocada en forma, así que el 12 de octubre de este año se cumplirán 58 años ininterrumpidos de rocanrolear y no he quitado el pie del acelerador.

¿Y qué mejor manera de celebrar que con esta gran gira de presentaciones…?

Así es: Adicto al rocanrol es el nombre de la gira que comenzamos el 12 de octubre de 2025 con dos conciertos en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y la batuta del maestro Julio Saldaña; y este 25 de julio estaremos festejando en el Palacio de los Deportes los 58 años de rocanrol de México para el mundo, 58 años de El Tri ininterrumpidos gracias a Dios y, aparte, el aniversario número 46 de bodas de mi domadora y yo. En septiembre cumpliremos 55 años de novios porque nos conocimos en el Festival de Avándaro.

¿Qué significa para usted que las nuevas generaciones sigan escuchando su música?

Es lo máximo ver cómo los chavitos de ocho o diez años, y los señores más grandes que yo, se prenden y se olvidan de sus broncas con mis canciones. Yo, cuando empecé a rocanrolear, hace ya casi 58 años, no pensé en eso, ni que iba a grabar 55 discos, que me iban a poner una estatua en Los Ángeles, en Puebla, en Guadalajara, que iban a hacer mi figura de cera para un museo, que me iban a dar el Grammy Latino a la Excelencia Musical en la misma ceremonia que al maestro José Feliciano y que al maestro Rubén Fuentes… yo simplemente dije: “Me vale y que viva el rock and roll”. Nunca pensé que iba a festejar en el Palacio con toda la raza, pero así es el destino. Cuando uno nace, el camino que vas a recorrer ya está trazado por Dios.

¿Qué considera que lo ha mantenido vigente?

Que mis canciones tocan temas que son de actualidad inmediata, como mi más reciente álbum, hay una canción que dice, por ejemplo: “Yo quiero ser tu celular…”. Las rolas que inventé hace más de 50 años, como Pobres de los niños, Todo tiene una razón, ADO, Chavo de onda, Perro negro, Abuso de autoridad, No le hagas caso a tus papás, Qué viva el rock and roll y Santa Martha, ahora, muchos chavos, adolescentes, las escuchan y creen que las acabo de escribir hace 15 días, pero es que los temas que esas rolas abordan siguen siendo actuales.

“La de Niño sin amor es considerada como la rola de mayor contenido social en la historia del rock and roll en español y Triste canción para muchos esposos es su himno. Para mí, el hecho de que la raza haya mantenido, durante 58 años, mis canciones en su corazón es muy significativo y es lo que me motiva a seguir adelante.

¡ESTA GUITARRA PUEDE SER TUYA!

El cantante nos regaló esta guitarra, firmada de su puño y letra, para los lectores de TVyNovelas.

Deberás comprar tu revista TVyNovelas con Alex Lora en la portada y participar en la dinámica que se publicó en nuestra cuenta de Instagram. Es fundamental que tengas tu revista porque te pediremos foto y te haremos preguntas especificas de esta edición.