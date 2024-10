¡No lo perdonó! Las fuertes palabras de Gala Montes sobre Sian Chiong por sus comentarios en LCDLFM

La actriz Gala Montes ha sido una de las favoritas del público tras su paso por La Casa de los Famosos México. Sin embargo, después del reality, algunos comentarios hechos por Sian Chiong, su excompañero, han causado molestia en ella, afectando su relación de amistad.

¿Qué dijo Sian Chiong sobre Gala Montes?

Sian Chiong, durante su estancia en el reality, hizo varios comentarios que han sido motivo de conflicto. Uno de ellos fue señalar que Gala Montes no tenía una carrera de actuación, buscando que otros participantes, como Adrián Marcelo, usaran esa información en su contra. Además, según le contó su hermana Beba, Sian habría hecho comentarios despectivos sobre su físico y, aparentemente, escupido en la comida.

La reacción de Gala Montes

Tras salir del programa y ser cuestionada por los medios, Gala Montes dejó claro que las disculpas de Sian no son suficientes para reparar el daño. “Con eso no basta”, comentó la actriz en referencia a la disculpa de su excompañero. Aseguró que lo que más le molestó fue el hecho de que Sian hablara sobre su físico, afirmando que “de los cuerpos ajenos no se habla”. Gala considera que esas actitudes pertenecen a épocas pasadas y que no hay justificación para criticar el cuerpo de otra persona.

La actriz también mencionó sentirse decepcionada, ya que consideraba a Sian un amigo, pero los comentarios sobre su apariencia física rompieron esa confianza. Aunque Sian pidió perdón en varias ocasiones, Gala no parece dispuesta a retomar la amistad con él. “No basta con pedir perdón”, expresó, dejando claro que las heridas causadas por los comentarios son profundas.

Sian Chiong rompe en llanto y pide disculpas

Sian Chiong, tras ser expulsado del reality, se mostró arrepentido en la dinámica “La vida en fotos de Sian”. Durante el programa, al ver una foto junto a Gala de la telenovela La mexicana y el güero, el actor cubano rompió en llanto y pidió disculpas, asegurando que se había dejado llevar por la competencia. Reconoció que su amistad con Gala era muy importante para él y que lamentaba mucho sus acciones.

A pesar del arrepentimiento mostrado por Sian, Gala Montes ha dejado claro que no será fácil recuperar la confianza. Aunque ambos compartieron una amistad previa al reality, las palabras y actitudes de Sian han puesto una barrera que, por ahora, parece infranqueable.