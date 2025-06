Florinda Meza no se queda callada ¡y lanza su verdad en documental!

La viuda de Chespirito está por lanzar su documental Atrévete a vivir, y su director creativo, Javi Domz, nos da los detalles de este impactante trabajo y asegura: “Podría parecer una venganza, pero no lo es”

Florinda Meza siempre fue una pieza clave en el elenco de Chespirito y con su ingreso en 1971 fue la mancuerna perfecta con su icónico papel de doña Florinda.

Su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños inició en 1976 durante una gira en Chile, la cual fue sellada con su primer beso el 12 de octubre de 1976 ante rumores del escándalo que sería dejar a su esposa y sus seis hijos. El romance se hizo público al año siguiente y el elenco, a pesar de haber sido cuestionado en su momento, prefirió callar y dedicarse a trabajar haciendo historia.

Tras convivir casi 28 años, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron civilmente el 19 de noviembre de 2004, y permanecieron juntos hasta la muerte de él el 28 de noviembre de 2014.

Bajo la normalidad de algunos altibajos normales de la relación, todo había sido felicidad, hasta hoy, que Florinda Meza se encuentra ante el escarnio público siendo tachada de varias cosas a propósito de la reciente serie Chespirito: Sin querer queriendo, pues la dejan como la otra, sin saber que algunas veces, la vida de la primera actriz no estuvo entre algodones.

En exclusiva, Javi Domz, el director creativo del documental nos cuenta todo para TVyNovelas.

Primero cuéntame, ¿quién eres tú y por qué todo el mundo está buscándote?

Bueno, me conocen como Javi Domz y soy productor y director creativo ejecutivo, canto, compongo, produzco, dirijo, de todo. Me encanta el arte, crear y contar historias a través de canciones y documentales.

¿Cómo se te ocurrió un documental de Florinda Meza?

Fíjate que, en pandemia, estaba trabajando en el programa Hoy, en el camioncito, estaba con Magda, en paz descanse. Hubo un ajuste, y nos quitan el camioncito y me regreso a Mexicali, me había hecho muy amigo de Cynthia Klitbo, que hoy es de mis mejores amigas, y me dijo: “No, ¿cómo crees?, no te regreses, vente a la casa, vamos a hacer un programa en internet en la casa”, y me dice que vamos a entrevistar a Florinda Meza, grabamos en plena pandemia, nos recibió sin cobrarnos un peso, creyó en el proyecto, pagó sus vuelos y lo hicimos.

¿Y luego qué pasó?

Sabíamos que un personaje como Florinda daba para mucho más, por lo que la volví a buscar y ahora ella me pidió ir a Cancún, ella se prestó desde el principio y cuando escuchamos su historia, vimos el material completo y dijimos: “Esto tiene que contarse”.

“CUANDO VEAN NUESTRO MATERIAL VA A SER UNA LOCURA”

¿Florinda no ha hablado mucho a lo largo de su vida?

No, ella es muy discreta, pero le puede enseñar tanto a la gente, sobre todo, a inspirar, en la producción está Omar Arturo Uribe, que es un experto en la inteligencia artificial, y Abigail Ramírez, quien tiene una casa productora. Todos tenemos la misma meta, que la historia de Florinda por fin se cuente y que de alguna manera reciba una justicia histórica.

Habrá quien piense que este proyecto es una venganza, ¿no?

Sí, pero no lo es, sabemos que todas las series en general son dramatizadas y un documental tiene que sustentarse con fotos, videos y pues podría parecer una venganza, pero no lo es. Cuando vean nuestro material va a ser una locura, claro que hay cosas que van a contrastar, pero además están sustentadas con evidencias, con testimonios de gente que Florinda lanzó.

“Este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda. Ha sido superinjusto que de pronto se le juzgue y no me gustaría pensar que es también esta mano del machismo”.

Eso es muy fuerte...

Sí, pero es ingenuo pensar que una mujer no podría escribir lo mismo que don Roberto, además que Florina entregó su vida a Roberto por completo, no tuvo hijos porque Roberto no quería conflictos entre sus demás hijos y ella sacrificó su sueño de ser mamá. También hay que decirlo.