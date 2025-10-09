Suscríbete
Famosos

Flor Amargo denuncia que la estafaron por 50 mil pesos en una compra digital y pide ayuda

La cantante dio a conocer que perdió una importante suma de dinero al buscar comprar una cámara.

October 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Flor-Amargo.jpg

La cantante dio a conocer que fue víctima de una estafa por casi 50 mil pesos.

“Son cosas que nos cuesta mucho trabajo comprar, mucho trabajo sacar adelante y de repente así llegan este tipo de fraudes”.

La cantante independiente Flor Amargo denunció una terrible estafa de la que fue víctima, pues al intentar comprar una cámara mediante una aplicación de venta de productos en línea, recibió otro producto.

La cámara que Flor buscó comprar tenía un costo de casi 50 mil pesos y todo con la compra y los tiempos de entrega iban con normalidad, sin embargo, la decepción llegó cuando la intérprete abrió la caja y descubrió la estafa.

Fue a través de un video en TikTok que la intérprete pidió ayuda a sus seguidores, pues reveló que aparentemente Amazon le envió el producto equivocado.

@floramargoo

Me estafaron con casi $50,000 #estafa @Amazon

♬ sonido original - Flor Amargo
“Me da muchísima pena hacer este video, pero quizá tú estás viviendo algo igual y entre todos podemos crear fuerza para poner en evidencia lo que está pasando. Pedí en Amazon unos paquetes, pasó algo horrible”, dijo Flor Amargo en su publicación.

Luego procedió a mostrar lo que recibió en lugar de la costosa cámara que había solicitado. “Pedí una cámara para hacer mis videos, con un valor de más de 40 mil pesos, la saqué con la tarjeta, a pagos y todo. De repente subo a mi casa, abro y vean, metieron esto. No manchen, la cámara valía más de 40 mil pesos”, aseguró Flor.

Además, aprovechó el foco mediático para desahogarse con sus seguidores tras la decepción que sintió al ver el producto equivocado, que se trataba de una proteína. “Son cosas que nos cuesta mucho trabajo comprar, mucho trabajo sacar adelante y de repente así llegan este tipo de fraudes. Imagínense lo que sentí al abrir la caja y saco una proteína, me sentí muy mal”.

Muchos usuarios mostraron su apoyo a la intérprete y comenzaron a brindarle posibles soluciones para que pueda recuperar su dinero o reciba de forma correcta la cámara con la que esperaba grabar sus videos.

Cabe resaltar que la proteína que recibió la cantautora se llama ‘Fitmingo’ y corresponde a la marca ‘Birdman’ que tiene un valor aproximado en el mercado de mil pesos.

La cantante también denunció que compró una olla exprés que llegó rota y la única compra que llegó de forma correcta fue un procesador de alimentos.

Flor Amargo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
