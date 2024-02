Fher, de Maná, revela la razón por la que no puede oír la música de Bad Bunny

Maná es una de las agrupaciones mexicanas con mayor influencia musical en la industria latina, mérito que han forjado durante más de 30 años de trayectoría artística.

La banda, que pronto volverá a los escenarios con una gira por distintos países con México Lindo y Querido, tour que marcará su regreso a varias de las ciudades que contribuyeron en su consolidación tiempo atrás.

A propósito de este proyecto, Fher Olvera, el vocalista, conversó con Billboard sobre numerosos temas, incluyendo el hecho de que ahora mismo el reggaetón sea uno de los ritmos más escuchados a nivel global.

El cantautor respondió contundentemente que, desde su perspectiva, no es un género que disfrute oír y confesó que no entiende del todo por qué este tipo de canciones son tan famosas.

Además, reveló que aunque no tiene un problema con esta música realmente, sí hay artistas que no puede oír de ninguna manera, uno de ellos Bad Bunny, quien se ha consolidado como la figura latina más grande de reggaetón en el mundo los últimos años.

Fher Olvera confiesa por qué no le gusta el reggaetón

“Son letras muy violentas, muy repetitivas, y a veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ese es mi feeling. Yo pienso que se te están terminando los recursos literarios si recurres a estos tipos de letras para poder sacar tu canción”, explicó el vocalista de Maná sobre las razones principales por las que no se considera fan del reggaetón.

“Lo respeto mucho (refiriéndose al género urbano), pero la letra no es algo que me atraiga. La mayoría son bastante vacías, bastante simplonas, y no se ve realmente que haya un trabajo. Lo que quieren hacer es vender la canción fácil”, agregó el cantante, aludiendo el hecho de que anteriormente cualquier creación requería de mayor atención a los detalles, con el fin de darle al público materiales de calidad.

Vocalista de Maná considera que Bad Bunny y otros reggaetoneros pasarán al olvido

Aún con el desagrado que le genera este ritmo, Fher Olvera tampoco considera que “odie” la música, ni tiene problemas con ninguna de las personalidades que se desenvuelven dentro de esta industria y aclaró que todo se trata de una opinión personal únicamente.

“Este es mi punto de vista. Otros harán mejores letras, pero creo que la mayoría sí son bastante pobres. No sé qué vaya a pasar, sin en muchos años se sigan escuchando esas canciones. Probablemente no, porque no tienen mucha riqueza literaria”.

El vocalista de la banda mexicana también ventiló que, si bien respeta todos los gustos y a sus autores, no le gusta en absoluto la música de Bad Bunny, a quien le reconoce todo lo que ha hecho como intérprete que representa a la comunidad latina.

“Ahora, que a mí no me guste, o más bien, me gusta un poquito para bailar. Al que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es a Bad Bunny. Lo respeto, ha llegado a lugares donde nadie de los latinos ha llegado y eso tiene un mérito, pero no por eso me tiene que gustar”.