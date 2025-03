Fernanda Urdapilleta nos adelanta que su boda durará tres días y tendrá 15 damas de honor

En dos meses, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se convertirán, legalmente, en esposos, razón por la que estos días han sido una “locura” para la actriz que divide su tiempo entre las grabaciones de la telenovela “Monteverde” y los preparativos de las ceremonias que se realizarán en Monterrey, tierra natal del novio.

“Es muy complicado, pero gracias a Dios me voy a casar con alguien que está completamente comprometido con el paso que vamos a dar, que es nuestra boda, entonces Ram y yo estamos haciendo un equipo muy bueno en el que él está terminando proyecto y yo voy comenzando, por eso, justo nos complementamos muy bien. Aquí lo más difícil es que nosotros somos bastante perfeccionistas y queremos estar metidos en todo, hay cosas que no nos corresponden y sin embargo nos metemos”, nos dice la artista en entrevista con TVyNovelas.

La joven actriz que conoció a Ramsés Alemán cuando grababan el melodrama Mi fortuna es amarte asegura que mientras no estaba activa en televisión se dedicó a supervisar cada detalle relacionado con el enlace nupcial.

“La verdad es que se necesita mucha coordinación de tiempo, el hecho de que Ramsés estuviese grabando y yo no hacía que los tiempos míos fueran muy flexibles, entonces nos acoplábamos a los llamados de Ram porque teníamos que hacer muchas cosas juntos, que si ir a ver el salón, hacer trámites de la iglesia, del civil, y la verdad es que lo hicimos bastante bien porque somos un equipo increíble”.

Según la intérprete de telenovelas como Papá a toda madre, La jefa del campeón, Vencer la ausencia y Perdona nuestros pecados siempre quiso tener una “boda destino”, por lo que ahora está feliz de lograrlo.

“Considero que la gente que va a tu boda es porque quiere estar allí, y por otro lado pensamos que era más fácil que la gente de la Ciudad de México volara directo a Monterrey a que la gente de Monterrey viajara a la Ciudad de México y luego se traslade que si a Morelos o Hidalgo para ir a la boda, por eso preferimos que fuera en Monterrey”.

Como numerosa califica Fernanda su familia, pues en Navidad se reúnen cerca de 30 personas y ya todos tienen su boleto de avión, pero curiosamente la tarjeta de invitación no les ha llegado formalmente.

“Todavía no las hemos enviado porque no queremos que la a la gente se les olvide, nuestros amigos y familiares más cercanos saben la fecha desde siempre”.

En lo que se refiere a los padrinos, la artista afirma que se dividieron los bandos. “Serán dos de cada lado, pero aún no hemos decidido quiénes serán. Así lo hemos hecho todo en la boda; las arras, los anillos, los lazos, todo eso llegamos a un acuerdo y me parece algo muy bonito que nos casemos con cosas que usaron nuestros abuelos”.

Pensando en que “uno se casa una sola vez en la vida”, Fernanda lucirá tres vestidos para tal acontecimiento. “Pero no los usaré la misma noche, los usaré en todo el fin de semana. Primero en el civil, al otro día en el eclesiástico y luego la tornaboda. Además, tendré tenis en mi bolsa por si acaso”.

Durante nuestra plática, Urdapilleta reveló que las actrices Daniela Martínez y Macarena García serán parte de su cortejo.

“Son mis damas, además de mis hermanas, primas y mejores amigas con quienes me fui Disney por mi despedida de soltera, fue el mejor viaje que he hecho, fueron ocho de las quince damas y Ramses aún no ha tenido su despedida porque estaba grabando, pero ya pronto la tendrá”.

La comida será variada y la pareja de artistas tiene todo checado. “Todavía no hemos probado el menú y no lo hemos seleccionado, pero quiero que tengamos una parte de menú vegano”.