Ferka y Sofía reciben fuertes críticas de Poncho de Nigris en live con Wendy, ¿qué dijo?

Poncho de Nigris y Wendy Guevara continúan con su popular show “Ponchendy” luego de ganarse el cariño de los fans con éste, que ahora llega hasta ellos a través de una transmisión live para Instagram; fue ahí que ambos participantes del reality show no dudaron en compartir las experiencias difíciles que tuvieron con Ferka y Sofía Rivera, dos de las celebridades más polémicas que formaron parte de “La casa de los famosos México”.

En especial resaltaron los ácidos comentarios de Poncho de Nigris, quien no dudó en criticar fuertemente a Ferka y Sofía Rivera, ¿qué dijo sobre ellas?

LOS DUROS COMENTARIOS DE PONCHO DE NIGRIS CONTRA FERKA Y SOFÍA RIVERA

En la transmisión de “Ponchendy”, se ve a Poncho de Nigris relajado en una de sus habitaciones, mientras que Wendy Guevara se maquilla al mismo tiempo que habla sobre sus excompañeras.

“A mí me entrevistaron y me dijeron que quién era la gente que me caía más mal y dije ‘Sofía y Ferka porque son unas p... podridas, la neta (...) tienen el corazón espantoso, son malas personas’ ”. Wendy Guevara no tardó en responderle a su compañero, quien llegó a la fase final de “La casa de los famosos México” con ella: “Eres malo Poncho”, le dijo.

La plática entre ellos continuó, y ambos narraron sus experiencias con Ferka y Sofía Rivera. Poncho de Nigris lo resumió todo en una frase: “Oye, cómo le hicimos para aguantar tanto sin explotar, porque yo me contuve muchas”, no dudó en comentar.