Ferka se convirtó en la villana de MasterChef Celebrity: así hizo que eliminaran a Fran Hevia del reality

Ferka se ha logrado convertir en una de las rivales más fuertes de MasterChef Celebrity a base de esfuerzo, sazón y unas estrategias controvertidas que no le han agradado a los internautas para nada.

No por nada Laura Bozzo expresó su envidia hacia las “niñas fresas” de MasterChef Celebrity con ese apodo que, lejos de afectarlas, fortaleció todavía más a Litzy, Sandra Itzel, Natália Subtil y Ferka, quienes este domingo se erigieron como las consentidas de los jueces por sus arrolladoras recetas.

No todo es miel sobre hojuelas en MasterChef Celebrity : además de cumplir con la difícil labor de convencer a los exigentes jueces, los participantes del reality han tenido que echar mano de recursos para quitarse de encima a la competencia con tácticas que rayan en lo cruel.

O al menos eso es lo que muchas personas consideraron que fue Ferka : una competidora muy despiadada que se aprovechó de la confianza que Fran Hevia puso en ella, ya que fue designada como su asesora, y le hizo una mala jugada que rápidamente despertó la furia de los internautas: ¡Entérate!

LA DOLOROSA ESTRATEGIA QUE USÓ FERKA PARA ELIMINAR A FRAN HEVIA

Ferka hizo todo lo que estuvo en sus manos para quitarse de encima a Fran Hevia de la competencia y lo logró: la oportunidad se presentó en la emisión más reciente de MasterChef Celebrity, cuando la actriz fue asignada como su asesora y, que de esta forma, lo apoyara con sus ingredientes para su platillo.

Lo que muchos no se esperaron fue que, lejos de apoyarlo, Ferka le jugó en contra Fran Hevia, quien le pidió encarecidamente que no eligiera pescado ni cerdo entre los ingredientes ya que no sabía cocinarlos muy bien: la actriz ignoró el pedido de su compañero y fue precisamente eso lo que le llevó del supermercado.

Que mal cayó Ferka al meterle el pie a @fran_hevia se pasó. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/wj0GvZUk0V — joséandrés (@joseandrescg) April 8, 2024

Obviamente, esto puso en gran desventaja a Fran Hevia ante los jueces y, finalmente, fue eliminado de la competencia. Ferka, por su parte, no se quedó callada y fiel a su estilo aceptó que sí le “puso el pie” a su compañero e incluso le echó la culpa a él por haberle revelado sus debilidades en la cocina.