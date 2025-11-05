Ferdinando Valencia anuncia que espera otro bebé con Brenda Kellerman a 6 años de la muerte de su hijo Dante

“Hoy después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan, desde el cielo, una nueva oportunidad”.

Fue el 3 de agosto de 2019, cuando el actor Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, enfrentaban la terrible pérdida de su mellizo Dante. La familia salió adelante por su otro hijo, Tadeo, quien cumplió 6 años el pasado 24 de abril.

A pesar de que la pareja había sido reservada con respecto a sumar a otro integrante a la familia, recientemente Valencia compartió que Brenda está embarazada.

A través de sus redes sociales, Ferdinando compartió un video en el que detalló que hace 6 años enfrentaron un momento muy complicado de superar.

“Todos los años, en especial con la fecha del aniversario (luctuoso) de Dante, los días suelen ser muy difíciles. Este año creí que no iba a ser la excepción, pero sucedió algo que, para nosotros, es una prueba muy grande de que el amor es más grande que cualquier pérdida”, indicó.

El actor compartió que, una noche antes del aniversario luctuoso de su hijo soñó con él. “Este sueño venía cargado de un mensaje por parte de Dante y una instrucción, la cual seguí al pie de la letra. Lo mejor de todo fue que, aunque no pude dormir esa noche lo grabé todo y hemos generado un video donde están presentes las pruebas”.

Ferdinando dijo que deseaba compartir el mensaje con sus seguidores, pues los considera una segunda familia. “Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas”, escribió el actor.

Y añadió que “nuestro arcoíris más esperado… hoy después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan, desde el cielo, una nueva oportunidad”.

¿Cómo se enteraron del embarazo de Brenda?

A través de su canal de YouTube ‘Famigovios’, la actriz y modelo y su pareja comenzaron un video recordando los días en los que tuvieron a Dante en sus brazos y los días que permanecieron en el hospital.

El pasado 3 de agosto, Ferdinando anunció que Brenda no había tenido su periodo y tuvo un sueño en el que, según interpretó, su hijo le envió un mensaje. Por ello, la también conductora decidió realizarse una prueba de embarazo sin decírselo a su pareja.

Tras realizarse la prueba, Kellerman confirmó su embarazo y se lo dijo a Ferdinando. Inmediatamente, ambos se mostraron muy emocionados, se abrazaron y lloraron.

“Hoy, el miedo ha sido reemplazado por la gratitud. Este bebé no borra el dolor de haber perdido a nuestro amado niño Dante, pero es la prueba de que su amor es una energía eterna que nos sigue protegiendo”, expresó Brenda.

La pareja indicó que así como con sus anteriores bebés, irán mostrando el avance del nuevo embarazo, la fiesta de revelación de sexo, el nacimiento y todos los detalles sobre su nuevo hijo.