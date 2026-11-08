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Fer Jalil
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Fer Jalil debutó como protagonista en “De 15 a 30 en una noche”, la nueva historia de ViX MicrO
Cambió likes por aplausos... Fer Jalil nos comparte que interpretar a Valeria también la lleva a reconocerse frente a las cámaras.
Noviembre 08, 2026
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Nayib Canaán