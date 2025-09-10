Suscríbete
Famosos

Fans de Noche acusan fraude y exigen que Guana ya no sea Líder tras ganarle a Aldo y Abelito

En La Casa de los Famosos, la polémica traspasa la pantalla...

September 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
guana-fraude-0.jpg

Fans de Noche vs. Guana

Instagram

Aunque ya todos duermen en el Cuarto Eclipse, los fandom perduran con la división entre Noche y Día en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

En redes sociales, los fans de Noche alzaron la voz porque supuestamente ocurrió un fraude en la prueba de Líder, durante la gala del 9 de septiembre de 2025. Guana resultó ganador, sobre Abelito y Aldo De Nigris, tras una competencia que incluyó un rompecabezas y caballitos con los que sumaban puntos.

A decir de los fans de Noche, habrían existido varias irregularidades. En un comunicado que circula en redes sociales, compartieron varios puntos que -a su parecer- incurren en un fraude, y por lo tanto, exigen que se le quite el liderato a Guana.

¿Qué acusan los fans de Noche?

“Prueba de caballos: causalmente el de Abelito estaba modificado, él mismo dijo que lo sentía duro... mientras que el de Guana era súper ligero.

“Rombecabezas: La jefa estuvo fastidiando a Aldo diciendo que las caras moradas eran hacia ellos, cuando el cuadrado claramente estaba dividido: mitad morado y mitad amarillo. Aldo solo tenía dos piezas mal y aún así NO se lo dieron por válido. En cambio, a Guana sí le validaron con errores.

“Esto es una falta de respeto para la audiencia... Por eso exigimos que se le quite el liderazgo a Guana y que, si no se dan a nadie más, quede anulado”, dice el comunicado que circula en redes.

Poncho de Nigris también se sumó a los comentarios que acusan de fraude.

guana-fraude-3.jpg
guana-fraude-2.jpg
guana-fraude-4.jpg

Sin embargo, también hay quienes explican que la resolución de Guana con el rompecabezas estuvo correcta, y por lo tanto, La Jefa lo dio como ganador.

guana-fraude-.jpg

Luis Rodríguez El Guana La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
