Fans de bandas de K-Pop se están “uniendo” contra Christian Nodal y este sería el motivo

“Es triste ver cómo millones idolatran muñecos maquillados que ni siquiera componen su propia música”.

Diariamente, Christian Nodal acapara los medios de comunicación. Ya sea por su relación con Ángela Aguilar, los problemas legales con su familia o la distancia que mantiene con su hija, lo ponen en la mira. Sin embargo, lejos está de las noticias positivas, pues ahora hay polémica con los fandoms del K-Pop.

Y es que los fans de la música coreana le atribuyen haber emitido una lapidaria confesión: “Grupos como ‘Stray Kids’, ‘TXT’ o ‘ENHYPEN’, ‘BTS’, ‘BIGBANG’, ‘BLACKPINK’ y ‘TWICE’ no son artistas, son un circo armado para venderle fantasías a los adolescentes. Es triste ver cómo millones idolatran muñecos maquillados que ni siquiera componen su propia música”, es la frase que se le atribuye a Nodal.

Aunque no existe un registro de esta declaración, es sabido que los fandoms suelen ser muy determinantes para apoyar o atacar a los artistas, por lo que ya hay cientos de videos de personas que afirman que todos los k-popers se unirán contra Nodal.

El mensaje habría generado mucha molestia entre los jóvenes que admiran a las estrellas coreanas, principalmente por los estereotipos, sin embargo, no existe ningún tipo de ataque hacia Christian.

Por otro lado, el mensaje sería totalmente contrario a lo que planeaba Nodal hace un par de años, cuando anunciaba una colaboración con dos grupos de K-Pop: ‘MOMOLAND’y ‘BlackPink’.

Fue en una transmisión en Twitch donde indicó que incursionaría en el K-Pop cuando a dos de los grupos femeninos más importantes del momento.

Los fans del género musical se cuestionaban qué saldría de la mezcla del Regional Mexicano con K-Pop y si cantaría en español, inglés o coreano.

Las fans de los grupos de K-Pop no tomaron muy bien la noticia, y creyeron que se trataba de una broma, pero luego descubrieron que ‘MOMOLAND’ comenzaba a seguir a Nodal en Instagram, y entendieron que era real.

Cabe recordar que en 2018 ‘Reik’ cantó ‘One More Time’ junto a Super Junior. Y en 2022, ‘MOMOLAND’ lanzó junto a Natti Natasha la canción ‘Yummy Yummy Love’ y a finales de febrero estuvieron en México promocionando su colaboración, lo que habría sido el momento para acercarse a Nodal y acordar la nueva canción.

En otro clip, Christian confesaba que “yo no escucho tanta música regional”, y al ser cuestionado sobre lo que oía musicalmente hablando, dijo que K-Pop.

Todas las declaraciones pasadas del intérprete de ‘Botella tras botella’, pondrían en balance su estima con los músicos coreanos y no su rechazo.

El K-Pop es un género musical que incluye diversos estilos como el pop, rap, EDM, rock o R&B. Cabe destacar que las agrupaciones que pertenecen a estos ritmos, son inmensamente populares en Asía.

