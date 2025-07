Fanny Lu en su entrevista más sincera: “He sufrido en el amor, con el corazón roto”

Fanny Lu ya no es la mujer que cantaba con desamor Tú no eres para mí.

Hoy, la colombiana irradia paz. No porque la vida le haya dado tregua, sino porque aprendió a navegar sus propias tormentas. La artista deja atrás el dolor con una sonrisa, una nueva canción y un amor que, final-mente, la eligió como ella siempre soñó. “La vida es un cúmulo de situaciones que te ponen retos”, confesó en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Con su nuevo álbum Una vida bien vivida, la cantante se lanzó al vacío emocional para rescatar, canción a canción, las lecciones más duras de su historia. “Cada tema es como una carta de mí para mí”, reveló. Durante la charla, dijo que este disco no tiene reglas. Se hizo con la misma inocencia de su primer álbum: con libertad, sin mapas, como quien entra al estudio y se atreve a sentir.

“HE TENIDO EL CORAZÓN ROTO, Y A VECES UNO PIENSA QUE SE VA A MORIR”

Una vida bien vivida no es sólo un álbum, es una declaración de principios. Es el diario emocional de una mujer que se reconstruyó una y otra vez ante las adversidades que se le presentaron en la vida.

“He tenido el corazón roto, y a veces uno piensa que se va a morir… Pensé que no iba a poder vivir sin esa persona, y entendí que sí podía”, compartió sobre su la ruptura amorosa que la obligó a rearmarse desde los pedazos.

Fanny Lu Octavio Lazcano

Y más allá del desamor, Fanny Lu sufrió traiciones en su entorno más íntimo: “Perdí amistades que pensé que eran para toda la vida y dolió. Sin embargo, aprendí a soltar y a escoger mejor”, señaló.

Fanny se describe como una mujer en plenitud. No por estar libre de miedos, sino por haber hecho las paces con ellos. “Me siento tranquila, con una comprensión y un entendimiento de la vida distintísimo”, explicó. Hoy vive el presente, sin prisas, sin exigencias, sin tener que probar nada a nadie.

“Después de Dios, el primer amor de tu vida eres tú mismo”, aseguró con firmeza. Lejos del narcisismo, su mensaje es de sanación. “Porque cuando sabes cuánto vales, también sabes cuánto valen los demás”.

“ME SIENTO ACOMPAÑADA DE MANERA TRANQUILA, SIN SUFRIMIENTOS INVENTADOS”

El nuevo disco de la colombiana cierra con una canción que es resumen y epílogo. Ahora me río no es burla ni venganza, es paz. “Hoy me río porque todo ha valido la pena: las lágrimas, las dudas, la espera… ¡todo!”.

Y ese “todo” también incluye al amor que hoy la acompaña. Después de una vida de altas y bajas, la cantante se dio una segunda oportunidad en el amor. “Dios me ha premiado. Me siento acompañada de manera tranquila, sin sufrimientos inventados, sin miedo. Valió la pena esperar, porque ahora sé que el amor verdadero sí existe”, enfatizó.

Cuando le preguntamos de qué se siente más orgullosa, no habla de premios ni de listas de éxitos ni de giras internacionales. Habla de ser madre, de ser hija y de tener un corazón generoso y empático. “No siempre logro ser la mejor pareja, la mejor tía, la mejor hermana… pero lo intento con todo mi corazón”, concluyó.