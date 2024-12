Famoso de ‘¿Quién es la Máscara?’ confesó el drama que vive con su salud: ‘Estoy dejando de hacer cosas’

La salud mental es tan importante como la salud física. Uno de los recientes participantes de '¿Quién es la Máscara?’ 2024 reveló en una entrevista compartida por Las Estrellas que fue diagnosticado con un trastorno que lo afecta desde niño. Sin embargo, reconoció que nunca sabía que lo tenía.

El famoso y reciente participante en revelar su identidad en '¿Quién es la Máscara?’ y que confesó haber sido diagnosticado con un trastorno mental es Edwin Luna. El cantante de La Trakalosa se escondía bajo la máscara de Venustiano.

¿Cuál es el trastorno que tiene Edwin Luna?

El cantante de La Trakalosa dio una entrevista al diario Posta y, por medio de Las Estrellas, se hizo eco de las declaraciones del artista sobre su diagnóstico.

‘Hace un mes me diagnosticaron TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. No sabía que lo tenía desde niño’, reveló el reciente eliminado de '¿Quién es la Máscara?’.

El cantante notó cambios importantes en su salud neurocognitiva, eligió tomar cartas en el asunto y consultó con un profesional.

‘Me fui a diagnosticar porque me empecé a dar cuenta de que las cosas se me olvidaban. Dejaba de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me decían. Cuando me diagnosticaron esto, dije: ‘wow, ya entendí por qué estoy dejando de hacer cosas pendientes’, aseveró el artista.

Edwin Luna tuvo un cambio de 180 grados en su vida

Tras el diagnóstico y la medicación, Edwin Luna afirmó para la fuente que su vida cambió por completo y se autoconsidera ‘una persona distinta’.

Más allá del diagnóstico de TDAH, el cantante asegura que está contento, feliz y enfocado en sus proyectos. ‘La semana pasada compuse una canción en 10 minutos. Siempre he sido un compositor que me considero bueno, pero nunca lo había hecho tan rápido. Entonces, me siento feliz, me siento pleno, me siento con todo’, comentó Edwin Luna.

Edwin Luna en Quién es La Máscara Instagram

¿Qué es TDAH según los expertos?

Centros de ciencia e investigación como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, explican así el TDAH.

‘Estas siglas responden al Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Este trastorno crónico se caracteriza por un patrón persistente de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que se presenta con mayor frecuencia e intensidad en personas con un grado de desarrollo similar’, afirma la institución.