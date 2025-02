Exprometido de Mauricio Clark rompe el silencio: “Yo deseo que esté bien, que esté feliz”

“Hoy no me percibo como el ex de... Siento que hoy no me define. Me siento fuerte para hablarlo desde un tema alejado”, dijo Iván Peralta.

Hace una década Mauricio Clark presumía su amor con Iván Peralta y hasta le pidió matrimonio. Luego se destapó el problema de adicciones del periodista, quien reveló que dejó atrás la homosexualidad tras tener un encuentro con Dios.

Pero su historia con Iván Peralta no se puede quitar, pues estuvieron cinco años juntos. Es ahora que el arquitecto, desde la distancia, decidió hablar un poco de su historia con Clark, quien desapareció de la mirada pública.

“Iba a haber boda, supuestamente, pero sí hubo anillo. Cuando me lo preguntó dije ‘no, no quiero’, era tanta presión. Hemos sido víctimas de nuestra propia vida y cuando no tomas decisiones que no quieres tomar alguien más toma decisiones por ti. Y ahí es cuando duele”.

En entrevista con Mich Rubalcava para su pódcast, Iván Peralta decidió confesar que lo que lo unía con Mauricio Clark era una “Codependencia extrema”, de la que incluso se trató en grupos de apoyo con celebridades que no quiso delatar.

“Pasaron muchas cosas, muchos años de recaídas. Llegó un punto en que busqué ayuda y fui a un grupo de ayuda de gente famosa, codependientes anónimos”, contó.

“Yo me volvía una copia de mis parejas”, admitió el exprometido de Mauricio Clark. Sin embargo, el problema de abuso de sustancias de su entonces novio era un problema que no podía ignorar.

“Cuando uno ve que un coche está por estrellarse y no haces nada, el del pedo eres tú. Él va a chocar con lo que se le ponga enfrente...”.

¿Ya perdonó a Mauricio? “Según yo sí, pero no necesitaba eso, me perdoné primero yo por haber aceptado, por haber convivido con cosas que no pasen por encima de tus valores”.

“Yo deseo que esté bien, que esté feliz. Me daría gusto saber que está bien. Yo asumo que está bien, y le deseo toda la salud y felicidad”, dijo.