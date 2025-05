Angélica María y Angélica Vale en exclusiva: Un legado de amor y talento sobre el escenario

Madre e hija nos comparten la relación de complicidad que llevan fuera del escenario, aseguran: “Nosotras sí somos muy amigas”

Angélica María y Angélica Vale mantienen una relación madre e hija profundamente cercana, basada en el respeto mutuo y la admiración. Su legado comienza con Angélica Ortiz, una imponente productora que marcó una época y transformó la escena teatral bajo su dirección.

Angélica María conquistó el cine y la música, mientras que “La Vale” superó todos los límites en la imitación y se consagró en la televisión y las telenovelas. Ahora, “La Novia de México” y la hija del gran Raúl Vale preparan un espectáculo único donde reinventarán el formato de sus presentaciones: no sólo habrá música, sino también anécdotas, experiencias y revelaciones familiares que el público desconoce.

En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, las Angélicas abren su corazón para los lectores de la revista que las ha acompañado durante décadas.

¿Ha sido fácil llevar una relación madre e hija siendo ambas figuras públicas y talentosas?

Angélica Vale: No, la verdad somos bastante normales. Somos una familia como cualquier otra. Por ejemplo, mi mamá es muy mamá: de esas que te dice: “Acomódese el pelo”, “ponte esto”, “quítate aquello”. Y es algo muy bonito.

¿Cómo lleva ser un referente de la música en México, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, además de tener una dinastía artística?

Angélica María: Fíjate que ni yo me lo creo. Esta carrera ha sido un sueño. Gracias a Dios he hecho muchas cosas, conocido mucha gente y, básicamente, he logrado lo que quería. Mi hija siguió mis pasos, y hasta mis nietos se ve que también tienen talento.

¿Se puede trabajar en armonía siendo familia?

Angélica María: Claro, no tendría por qué ser diferente. La gente nos quiere juntas, nos tiene cariño, y nosotras somos grandes amigas y compañeras.

Hay quien dice que los hijos no deben ser tus amigos…

Angélica María: Pues cada quien. Nosotras sí somos muy amigas, y mi mamá siempre me apoyó en todo. En casa tenemos claro que la familia es eso: apoyarnos, querernos y estar siempre ahí. Uno siempre quiere que sus hijos sean felices, sanos y que tengan amor y seguridad.

¿Esta complicidad se verá en el show?

Angélica Vale: ¡Sí! El 24 de mayo verán eso y más. David Aedo, quien, de verdad, creo mi abuela lo mandó, convivió con nosotras y desarrolló ideas que nosotras mismas hubiéramos querido escribir. Habrá música, actuaciones, imitaciones y hasta chismecito. Nunca se ha hecho un show así. ¡Hay cosas que ni se imaginan!

¿Habrá estas anécdotas en el show?

Angélica Vale: ¡De todo! Tardamos 20 años en hacerlo realidad. Hablaremos hasta de mi papá.

Angélica María: Raúl quería que hiciéramos esto hace muchos años, pero no se pudo, (él) no la libró.

¿Y anécdotas de ser “La Novia de México” y una de las mujeres más bellas de su época?

Angélica María: Sí, pero la verdad, yo no me sentía tan guapa. A veces me veía muy gorda, fui muy acomplejada... ¡Pero de todo hay historias! Por eso tienen que vernos.