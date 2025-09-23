Ex de Alejandro Fernández admite como nunca antes: “Ya no le tengo ningún rencor”

“A mí sí me cambió la vida cuando él se hizo famoso”.

La historia de amor entre Alejandro Fernández y América Guinart comenzó cuando ambos eran adolescentes y fue casi inevitable pues solían frecuentarse gracias a la cercanía que existía entre sus padres.

Luego de unos cinco años de romance, la pareja decidió unirse en matrimonio. “Nos casamos en 1992, nos casamos porque quisimos, esa es otra cosa que hay que aclarar. No nos casamos porque alguien nos obligó ni porque yo estaba embarazada. Alex nació en noviembre del 93″, dijo América en una entrevista con el programa ’Hoy’.

Tras la llegada de Alejandro Fernández Jr. recibieron a las gemelas América y Camila. El matrimonio parecía ir viento en popa hasta que los rumores de infidelidades terminaron por desgastar la relación y en 2002 firmaron su divorcio legal.

Guinart conserva una buena relación con ‘El Potrillo’, sobretodo por sus hijos y nietos, y las familias de ambos que se conocen de toda la vida. Sin embargo, la tapatía se sinceró y habló como nunca de su exesposo.

En el podcast ‘Loretta y Más’, a donde fue invitada América, le cuestionaron cómo fueron los años que vivió con ‘El Potrillo’ y qué dificultades enfrentaron.

“A mí sí me cambió la vida cuando él se hizo famoso. Entiendo que éramos inmaduros, entiendo muchas cosas… Yo tuve tres hijos con una figura pública, que ahora mis tres hijos son públicos, que Alejandro no era el único público, sino a su vez, también su papá era público. Es algo con lo que yo, vuelvo, fui a terapia, traté bien y, definitivamente, es algo muy difícil para mí porque me ha tocado…”, explicó.

Tras la separación, América dice tener un sitio especial para su expareja, aunque admite que vivió tiempos difíciles: “Yo a Alejandro ya no le tengo ningún rencor”.

Y afirma que ha sabido colocar a Alejandro en el lugar correcto. “Es el papá de mis hijos, siempre va a ser, siempre va a ser el abuelo de mis nietos y el bisabuelo y ahí hay algo que yo sé, si a Alejandro le pasa algo malo van a sufrir mis hijos, obviamente voy a ver a mis hijos estar mal por él, y que cuando él esté bien también voy a ver a mis hijos estar bien por él…”, expresó.

En la conversación, la madre de Camila, América y Alejandro, enfatizó en cómo asume su pasado con el cantante. De hecho, afirma que ha superado ese capítulo en su historia pese a lo que muchos se pueden imaginar.

“De repente es difícil porque yo creo que cuando tú puedes tocar el tema de un exmarido sin problema es porque de verdad has superado eso en tu vida… De repente si yo hablo de Alejandro hay gente que dice: ‘Es que no lo ha superado, es que está hablando de Alejandro’. Digo, es muy difícil, no puedes estar diciendo a todo el mundo: ‘No, mira, te juro que ya lo superé’…”, expresó.

Con el paso del tiempo, América valora la historia de amor que logró consolidar junto al intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ durante sus años como esposos.

“Yo sé en qué concepto está Alejandro en mi vida, en mi corazón, la historia pasada que vivimos que ahí está, que no la podemos quitar. Qué bonito, porque mis hijos tienen esa historia como parte de su historia. Esa historia yo no se las puedo dar a mis hijos con mi nuevo marido que es un premio en mi vida, lo amo, lo adoro. No es parte de esa historia de mis hijos, de mis nietos. Esa historia vale, esa historia fue por amor”, finalizó.

