Suscríbete
Famosos

Ex de Alejandro Fernández admite como nunca antes: “Ya no le tengo ningún rencor”

La exesposa de ‘El Potrillo’ tuvo una charla donde compartió detalles de cómo fue su vida al lado del cantante.

September 23, 2025 • 
Ericka Rodríguez
América-Guinart.jpg

América Guinart reveló lo difícil que fue vivir al lado de Alejandro cuando alcanzó la fama.

Instagram

“A mí sí me cambió la vida cuando él se hizo famoso”.

La historia de amor entre Alejandro Fernández y América Guinart comenzó cuando ambos eran adolescentes y fue casi inevitable pues solían frecuentarse gracias a la cercanía que existía entre sus padres.

Luego de unos cinco años de romance, la pareja decidió unirse en matrimonio. “Nos casamos en 1992, nos casamos porque quisimos, esa es otra cosa que hay que aclarar. No nos casamos porque alguien nos obligó ni porque yo estaba embarazada. Alex nació en noviembre del 93″, dijo América en una entrevista con el programa ’Hoy’.

Tras la llegada de Alejandro Fernández Jr. recibieron a las gemelas América y Camila. El matrimonio parecía ir viento en popa hasta que los rumores de infidelidades terminaron por desgastar la relación y en 2002 firmaron su divorcio legal.

Guinart conserva una buena relación con ‘El Potrillo’, sobretodo por sus hijos y nietos, y las familias de ambos que se conocen de toda la vida. Sin embargo, la tapatía se sinceró y habló como nunca de su exesposo.

En el podcast ‘Loretta y Más’, a donde fue invitada América, le cuestionaron cómo fueron los años que vivió con ‘El Potrillo’ y qué dificultades enfrentaron.

“A mí sí me cambió la vida cuando él se hizo famoso. Entiendo que éramos inmaduros, entiendo muchas cosas… Yo tuve tres hijos con una figura pública, que ahora mis tres hijos son públicos, que Alejandro no era el único público, sino a su vez, también su papá era público. Es algo con lo que yo, vuelvo, fui a terapia, traté bien y, definitivamente, es algo muy difícil para mí porque me ha tocado…”, explicó.

Tras la separación, América dice tener un sitio especial para su expareja, aunque admite que vivió tiempos difíciles: “Yo a Alejandro ya no le tengo ningún rencor”.

Y afirma que ha sabido colocar a Alejandro en el lugar correcto. “Es el papá de mis hijos, siempre va a ser, siempre va a ser el abuelo de mis nietos y el bisabuelo y ahí hay algo que yo sé, si a Alejandro le pasa algo malo van a sufrir mis hijos, obviamente voy a ver a mis hijos estar mal por él, y que cuando él esté bien también voy a ver a mis hijos estar bien por él…”, expresó.

En la conversación, la madre de Camila, América y Alejandro, enfatizó en cómo asume su pasado con el cantante. De hecho, afirma que ha superado ese capítulo en su historia pese a lo que muchos se pueden imaginar.

“De repente es difícil porque yo creo que cuando tú puedes tocar el tema de un exmarido sin problema es porque de verdad has superado eso en tu vida… De repente si yo hablo de Alejandro hay gente que dice: ‘Es que no lo ha superado, es que está hablando de Alejandro’. Digo, es muy difícil, no puedes estar diciendo a todo el mundo: ‘No, mira, te juro que ya lo superé’…”, expresó.

Con el paso del tiempo, América valora la historia de amor que logró consolidar junto al intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ durante sus años como esposos.

“Yo sé en qué concepto está Alejandro en mi vida, en mi corazón, la historia pasada que vivimos que ahí está, que no la podemos quitar. Qué bonito, porque mis hijos tienen esa historia como parte de su historia. Esa historia yo no se las puedo dar a mis hijos con mi nuevo marido que es un premio en mi vida, lo amo, lo adoro. No es parte de esa historia de mis hijos, de mis nietos. Esa historia vale, esa historia fue por amor”, finalizó.

América Guinart Alejandro Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sabine-Moussier-tatuaje.jpg
Famosos
Sabine Moussier vivió romance de 6 años con alguien que nunca conoció: “Me fui a internar por codependencia”
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta-prensa.jpg
Famosos
Susana Zabaleta denuncia misoginia en abucheos de la prensa: “Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura Zapata y Eva Mange
Famosos
Laura Zapata y el proceso legal contra la enfermera de su abuela Eva Mange: “tiene que pagar, busco justicia”
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aldo-mar-ticket-.jpg
Famosos
El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
galilea-montijo-finalista.jpg
Famosos
Galilea Montijo confirma primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México 3
Una dinámica bajo el mar dio este resultado.
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cchsur-.jpg
Viral
Horror en CCH Sur: Estudiante fue asesinado con una navaja por otro alumno
Un trabajador también resultó herido.
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Margarita-Gralia.jpg
Famosos
Margarita Gralia revela sus esfuerzos por ser mamá: “Dejé de insistir con tratamientos hormonales”
La actriz argentina abrió su corazón y dio a conocer que tener un hijo le hacía mucha ilusión, pero algo ocurrió.
September 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joaquín-Cosío-metro.jpg
Famosos
Joaquín Cosío recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de la Ciudad de México
El actor compartió una vivencia que le cambio la vida y que ocurrió por su popularidad tras ‘Matando Cabos’.
September 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez