Suscríbete
Famosos

Evelyn Hernández frena a Poncho De Nigris con insultos: “No le digas a Wendy que me calle, ojet3"

El regio amenazó con darle “un cachetadón” por hablar mal de Aldo De Nigris.

September 17, 2025 • 
MrPepe Rivero
evelyn-poncho-nigris-aldo.jpg

Evelyn “La Mamita” Hernández Vs. Poncho De Nigris

YouTube

La pasión en torno a La Casa de los Famosos México no solo existe entre los grupos de fans, sino entre familiares y amigos, como Poncho de Nigris.

El tío de Aldo De Nigris amenazó con pegarle a Evelyn ‘La Mamita’ Hernández (amiga de Wendy Guevara) por hablar mal del concursante de La Casa de los Famosos México.

Y es que, aunque Aldo ha dicho que entró a La Casa de los Famosos por dinero y por ser viral, para ser más conocido, así como comprar una casa para su mamá, Evelyn tiene otros datos y le puso un freno a Poncho a base de insultos.

“Siempre ellos se escudan de que Aldo es buena gente, que él quiere comprarle una casa a su mamá; si es nieto de la mejor influencer, si es sobrino del mejor influencer de México, ¿como para que no tenga para comprarle una casa a su mamá? Si yo que soy la colgada mayor, tuve para comprar mi casa sin causar lástima a nadie...”.

“Teniendo sus ranchos, sus quintas, sus carros, sus podcast exitosos ¿y no le pueden enviar ropa? Nos la quieren vender así”, dijo Evelyn sobre las actitudes que han ocurrido en torno a Aldo.

“Se van a atacar sus seguidoras pero yo digo lo que es. Hay mucho fanático en redes sociales que no ven la realidad, quieren seguir ciegas”.

¿Por qué dice que Aldo miente sobre no tener dinero?

Evelyn fue clara en una transmisión en vivo por YouTube: “Por lógica, comparen mis vistas de mi canal de YouTube, y comparen las vistas de sus canales de ellos. De aquí, apoyo a mi familia, mantengo a mi mamá, a mis posibilidades, no la traigo haciendo videos. Tengo mi negocio, me compré mi casa y camioneta y no ando causando lástimas... Sí tienen dinero, ¿ustedes creen que no les alcanza?”.

Con ironía, Evelyn explotó: “No digo nada porque se vaya a enojar mi tío Poncho. Yo no le debo nada. Sí creo que Poncho me pueda pegar, porque si denigra a su mamá, ¿qué me puedo esperar yo si así se expresa de su propia madre? Si ni a su madre respeta...”.

“No se me hace justo que Poncho diga ‘ahora que vea a la gorda le voy a dar un cachetadón’. ¡Ch1ngas a tu madre, perro! De un put@zo no te he de sentar, pero sí te lo vas a llevar. Yo con lo que encuentre, porque cuando te vea, te doy, perro, p!nche caballo muelas feas”, le respondió.

“Y a ver si no le mandas mensaje a Wendy para que me calle, ojete. Vato feo, como dicen por ahí ‘tanto que presume su perfil italiano’, órale, a chingar a su madre a Italia, puñetas”.

Evelyn siguió contra Poncho de Nigris: “Me dice colgada, tanto que se colgó de la señora que en paz descanse, Irma Serrano”.

Evelin ‘La Mamita’ Hernández Poncho de Nigris La Casa de los Famosos México Aldo de Nigris
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
natalia-jimenez-asperger.jpg
Famosos
Natalia Jiménez se sincera sobre su diagnóstico de síndrome de Asperger y cómo lo enfrentó
September 17, 2025
 · 
Nayib Canaán
Karla-Sofía-Gascón.jpg
Famosos
Karla Sofía Gascón resurge tras polémica con ‘Emilia Pérez’, ya tiene proyecto y no hay marcha atrás
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
David-Zepeda-enojado.jpg
Famosos
David Zepeda explota contra reportero que le cuestiona su “desgastada” imagen: “Ch*ngaquedito”
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Zahie-Téllez-secuestro.jpg
Famosos
Secuestradores de la chef Zahie Téllez fueron vinculados a proceso en Morelos
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera-oído.jpg
Famosos
Lupillo Rivera revela entre lágrimas que ya perdió casi por completo la audición: “Ya no escucho las alarmas”
El intérprete compartió el duro momento que enfrenta al no poder escuchar.
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Julión-Álvarez-Puebla.jpg
Famosos
Concierto de Julión Álvarez en Puebla termina con 12 personas aplastadas
Lo que sonaba como un evento familiar en tranquilidad, concluyó con más de una docena de asistentes siendo atendidos por médicos.
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lajefa-casa-famosos-.jpg
Famosos
¿La Jefa SE EQUIVOCÓ o Aldo de Nigris no entendió en La Casa de los Famosos México?
Algo ocurrió en El Panel del Terror.
September 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
thalia-yolanda-diana-cazadora-.jpg
Famosos
El día en que Thalía y Yolanda Andrade atentaron contra la Diana Cazadora: “Me arrepiento”
La cantante confesó que una aparente travesura se salió de control y afectaron uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México.
September 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez