Evelyn Hernández frena a Poncho De Nigris con insultos: “No le digas a Wendy que me calle, ojet3"

La pasión en torno a La Casa de los Famosos México no solo existe entre los grupos de fans, sino entre familiares y amigos, como Poncho de Nigris.

El tío de Aldo De Nigris amenazó con pegarle a Evelyn ‘La Mamita’ Hernández (amiga de Wendy Guevara) por hablar mal del concursante de La Casa de los Famosos México.

Y es que, aunque Aldo ha dicho que entró a La Casa de los Famosos por dinero y por ser viral, para ser más conocido, así como comprar una casa para su mamá, Evelyn tiene otros datos y le puso un freno a Poncho a base de insultos.

“Siempre ellos se escudan de que Aldo es buena gente, que él quiere comprarle una casa a su mamá; si es nieto de la mejor influencer, si es sobrino del mejor influencer de México, ¿como para que no tenga para comprarle una casa a su mamá? Si yo que soy la colgada mayor, tuve para comprar mi casa sin causar lástima a nadie...”.

“Teniendo sus ranchos, sus quintas, sus carros, sus podcast exitosos ¿y no le pueden enviar ropa? Nos la quieren vender así”, dijo Evelyn sobre las actitudes que han ocurrido en torno a Aldo.

“Se van a atacar sus seguidoras pero yo digo lo que es. Hay mucho fanático en redes sociales que no ven la realidad, quieren seguir ciegas”.

¿Por qué dice que Aldo miente sobre no tener dinero?

Evelyn fue clara en una transmisión en vivo por YouTube: “Por lógica, comparen mis vistas de mi canal de YouTube, y comparen las vistas de sus canales de ellos. De aquí, apoyo a mi familia, mantengo a mi mamá, a mis posibilidades, no la traigo haciendo videos. Tengo mi negocio, me compré mi casa y camioneta y no ando causando lástimas... Sí tienen dinero, ¿ustedes creen que no les alcanza?”.

Con ironía, Evelyn explotó: “No digo nada porque se vaya a enojar mi tío Poncho. Yo no le debo nada. Sí creo que Poncho me pueda pegar, porque si denigra a su mamá, ¿qué me puedo esperar yo si así se expresa de su propia madre? Si ni a su madre respeta...”.

Poncho Denigris ya mandó a amenazar a Evelyn con Wendy para que no hable mal de Aldo y sólo lo haga de Dalilah, Shiky y Guana! 😂 No diré más, pero ya me dieron la razón de cómo se las gasta la burra! 🤷🏻‍♀️ #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/E7HXVX94Yo — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) September 17, 2025

“No se me hace justo que Poncho diga ‘ahora que vea a la gorda le voy a dar un cachetadón’. ¡Ch1ngas a tu madre, perro! De un put@zo no te he de sentar, pero sí te lo vas a llevar. Yo con lo que encuentre, porque cuando te vea, te doy, perro, p!nche caballo muelas feas”, le respondió.

“Y a ver si no le mandas mensaje a Wendy para que me calle, ojete. Vato feo, como dicen por ahí ‘tanto que presume su perfil italiano’, órale, a chingar a su madre a Italia, puñetas”.

Evelyn siguió contra Poncho de Nigris: “Me dice colgada, tanto que se colgó de la señora que en paz descanse, Irma Serrano”.