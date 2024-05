Eugenio Derbez ya no trabaja solo por dinero: los poderosos requisitos que contempla antes de aceptar un papel

En una alfombra roja organizada con motivo del estreno de la tercera temporada de la serie de Apple+ Acapulco, la cual cuenta con el protagónico de Eugenio Derbez , el actor abrió su corazón y habló sobre el papel que interpreta en este proyecto y por qué lo aceptó.

A decir del intérprete y director de cine, el dinero ya no es su única motivación para trabajar: ahora piensa en otros aspectos de sus personajes, tal y como le ocurrió con “Máximo Gallardo Ramos”, su papel estelar en Acapulco.

¿EN QUÉ PIENSA EUGENIO DERBEZ ANTES DE ACEPTAR UN PAPEL?

Durante una entrevista que tuvo con la revista Quién a propósito del estreno de la nueva temporada de Acapulco, Eugenio Derbez reveló que “Máximo Gallardo Ramos” es muy parecido a él, razón de peso para que aceptara interpretarlo.

“Es lo hice al principio de mi carrera, acepté cosas sólo por dinero pero luego entendí que no era el camino”

Derbez reveló que, al igual que él, “Máximo Gallardo Ramos” es una persona de origen humilde que logró convertirse en un magnate con base en esfuerzo y trabajo duro, historia que según detalló el actor , lo hizo recordar sus inicios en la televisión:

“Mi personaje se enfrentó a muchos dilemas para sobresalir y lo mismo me pasó a mí. Muchas veces tuve que detenerme a pensar si debía aceptar algo por dinero o esperar a que llegara la opción correcta”, aseguró Eugenio, quien detalló que hoy por hoy, aceptar trabajo solo por dinero ya no es su prioridad:

“Muchas veces pensé en aceptar algún empleo solo por dinero a sabiendas de que no me convenía. Es lo hice al principio de mi carrera, acepté cosas sólo por dinero pero luego entendí que no era el camino”, aseguró el famoso, quien ahora opta por mantenerse firme en sus ideales y principios, táctica que, aseguró, ha estado detrás de su éxito en Hollywood .

