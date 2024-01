Eugenio Derbez impactó a sus fans con un importante anuncio sobre su carrera, ¿se retira?

Eugenio Derbez ha tenido una agenda llena de trabajo tanto en el cine como en la televisión; es por ello que el actor mexicano decidió tomar una importante decisión para este 2024 sobre su carrera.

A lo largo de este 2023, Eugenio Derbez estuvo en boca de todos gracias a exitosos proyectos como Radical y su reality show familiar De viaje con los Derbez, así como sus participaciones en varios eventos públicos, es por ello que muchos de sus seguidores se preguntaron cuáles son los planes que el actor tiene para este 2024.

En una entrevista, Eugenio Derbez se sinceró al reconocer que “ya no se siente bien”, por lo que tomó una importante decisión tras 50 años de trayectoria, ¿cuál fue el impactante anuncio del protagonista de La familia P. Luche?

EUGENIO DERBEZ SE TOMARÁ UN DESCANSO, ¿ESTA DECISIÓN SIGNIFICA EL RETIRO DEL ACTOR?

Eugenio Derbez se convirtió en tendencia y generó toda clase de comentarios luego de que anunciara que se tomará un descanso profesional en este 2024; sin embargo, dejó en claro que esto no se trata de un retiro definitivo.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad”

El actor, quien sufrió una aparatosa fractura de hombro a finales del 2022, reconoció que este fuerte accidente marcó un antes y un después en su vida, pues ya no se siente tan bien trabajando con el mismo ritmo que había mantenido en años anteriores.

“Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, reconoció el histrión a través de un video publicado en sus redes sociales en donde informó a sus fans de su decisión.

Eugenio Derbez aceptó que, aunque el 2023 fue un año especialmente exitoso para él, también le significó un aumento en su carga de trabajo que terminó por afectarlo, por lo que decidió bajar el ritmo de su vida pensando en su bienestar.