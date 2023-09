¡No quería casarse! Eugenio Derbez revela detalles inéditos de su relación con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez continúa con varios proyectos en el plano profesional que lo han mantenido en los reflectores a lo largo de este 2023. Ahora, durante la promoción de su nueva película, “Radical”, el actor ha revelado algunos aspectos de su vida que nadie sabía.

No es un secreto que, en la actualidad, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han formado uno de los matrimonios más estables en el mundo del espectáculo... Sin embargo, lo que los fans del actor no saben es que durante mucho tiempo él le tuvo miedo al compromiso e incluso eso le acarreó problemas con Alessandra.

En entrevista para CARAS, Eugenio Derbez se sinceró y, tras revelar que en un principio no quería casarse con Alessandra Rosaldo, contó el momento que lo hizo cambiar de opinión, ¿qué pasó? ¡Conoce la historia!

¡EUGENIO DERBEZ NO ESTABA SEGURO DE QUERER CASARSE! ESTA ES SU HISTORIA

Durante su charla con CARAS, Eugenio Derbez aceptó que su rechazo al matrimonio hizo que él y Alejandra terminaran su relación un tiempo:

“Yo le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del ‘incasable’, que andaba por aquí y por allá, y sí, le tenía pánico al compromiso; curiosamente, cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: '¿ya va en serio o no?’ y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los seis años”, expresó Derbez .

¿Qué hizo que el actor cambiara de decisión y optara por formar una familia en serio? Curiosamente, todo fue gracias a su famosa película “No se aceptan devoluciones”, la cual lo hizo reflexionar para bien.

“Reflexioné y entendí que era hora de cambiar, de sentar cabeza. Al mismo tiempo, me aceptaron el presupuesto para ‘No se aceptan devoluciones’, y me metí de lleno en esa película que se trata de ‘Valentín’, un mujeriego, con miedo al compromiso, que no quería sentar cabeza, sin embargo, llegó esta niña que le cambia la vida”, recordó Eugenio Derbez en la entrevista.

“Sentí que esa era mi vida, me sentí ‘Valentín’, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de ‘No se aceptan devoluciones’, y al día siguiente, un sábado, me casé. Mi vida cambió, mi carrera también”, aceptó el actor .

Ahora, luego del nacimiento de la pequeña Aitana, Eugenio Derbez acepta que valora a su familia más que nunca, sin arrepentirse de haber tomado al final la decisión de casarse.