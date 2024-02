El día que Raúl Araiza se hizo amigo de un taxista y lo invitó a un table dance: esta fue su curiosa anécdota

Raúl Araiza no duda en compartir testimonios relacionados con los problemas de alcoholismo que lo llevaron a estar internado dos veces en centros de rehabilitación.

Por ejemplo, durante su participación en el programa Miembros al aire, “El Negro” sacó a relucir algunas experiencias -unas bastante riesgosas, otras divertidas- que vivió durante su etapa como alcohólico.

En un determinado segmento de la entrevista, Raúl Araiza hizo reír a los conductores de Miembros al aire cuando confesó que, durante una borrachera, se hizo amigo de un taxista e incluso lo invitó a un table dance, en donde ambos “siguieron la fiesta” unas horas más: esta fue su curiosa anécdota.

CUANDO RAÚL ARAIZA INVITÓ A UN TAXISTA A UN TABLE DANCE

En su narración, Raúl Araiza narró una experiencia bastante curiosa que le pasó al salir de un antro que estaba ubicado en el Paseo de la Reforma: “Al salir, ya solamente traía un zapato”, recordó el conductor, quien decidió que era hora de volver a su casa.

“Agarré un taxi, el tema es que me subo y voy platicando con el chofer... no me acuerdo mucho, pero pues entonces iba platicando con él y me dice ‘no, pues aquí trabajo de noche, joven’, y la ch....”

“Entonces lo voy convenciendo para luego decir ‘bueno, ¿y de aquí a dónde?’ (...) bueno, el tema es de que, dicho y hecho, estacionó el taxi, lo invité y nos fuimos a un table, y ahí me tienes con el taxista... ya sabes”, recordó Araiza entre las risas de sus compañeros.

Fue también en Miembros al aire que Raúl Araiza reveló que le había sido contagiada una ETS por no usar protección: “Hace mucho tuve una infeccioncita, muy chiquita... me metí con una dama... de la vida galante, para decirlo correctamente”, señaló el conductor.

En la actualidad, Raúl Araiza continúa trabajando en el programa Hoy luego de tener una etapa de prolongadas ausencias en el matutino debido a sus rehabilitaciones por el alcoholismo y a otros problemas de salud que ha debido atender.

TE RECOMENDAMOS: