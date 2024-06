Este cómico fue patiño de Eugenio Derbez y ahora acomoda carritos en el súper: ‘No hay chamba’

Miguel Luis sorprendió a miles de personas con su reaparición en TikTok. El comediante, quien durante mucho tiempo trabajó al lado de Eugenio Derbez y Sammy, debió buscar otras opciones ante la falta de trabajo.

Desde hace algunos días, el nombre de Miguel Luis comenzó a sonar fuerte en redes sociales luego de que quien fuera compañero de Eugenio Derbez y Sammy en un sinfín de aventuras reapareciera en un inquietante video de TikTok en donde reveló su nueva ocupación ahora que no tiene trabajo en la televisión: ‘cerillito’ de supermercado.

El video de Miguel Luis causó un profundo impacto entre los internautas, quienes no dudaron en recordar algunos de los sketches más divertidos que el cómico protagonizó al lado de Derbez, al tiempo que criticaron fuertemente al actor por no apoyarlo.

Miguel Luis, quien al lado de Sammy salió a realizar varios reportajes divertidos para programas como XHDRBZ y Derbez en cuando, reveló para sorpresa de los internautas que, ante la falta de trabajo, se vio obligado a acomodar carritos en un supermercado de una plaza comercial y ayudar a los compradores con sus paquetes para obtener algunas propinas que le permitan sobrevivir.

“No hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del súper”

Al parecer, desde que el comediante dejó de formar parte del equipo de Eugenio Derbez ya no pudo encontrar trabajo en la televisión, por lo que ahora le hizo una desesperada petición a sus seguidores: no olvidarse de la propina si no ven trabajando en pleno sol.

“No hay chamba, no hay chamba, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del súper”, aceptó el exreportero y comediante, quien aceptó que el trabajo es muy pesado, pero también se mostró optimista.

“Ayúdenme porque ya tengo mucho calor (…). Voy a seguir chambeando, ahí me siguen y me guardan mi propina”, concluyó Miguel Luis en el video que no tardó en viralizarse.

EXPLOTAN CONTRA EUGENIO DERBEZ POR LA SITUACIÓN DE MIGUEL LUIS

Como era de esperarse, no fueron pocas las personas que explotaron contra el supuesto desinterés que Eugenio Derbez mostró en quien fuera uno de sus principales colaboradores e incluso varios internautas tacharon al actor de ser un “explotador":

“Prefiero apoyar a Miguel Luis que a Carlos Bonavides”, escribió decidido un internauta, quien tal vez recordó que, en efecto, el intérprete de “Huicho Domínguez” también subió a su cuenta de TikTok un video con un llamado desesperado a que lo contrataran debido precisamente a la falta de trabajo.