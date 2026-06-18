Es falso que Carlos Trejo va a los tacos con Ringo Starr; esta es la prueba de su mentira

Carlos Trejo sacó su celular y enseñó el contacto más famoso que tiene en su agenda: Ringo Starr.

Sí, el que fue baterista de The Beatles, considerado el elemento menos famoso pero más importante en el equilibrio emocional del cuarteto de Liverpool.

El Cazafantasmas no solamente dijo que lo conoció, que se hablaban y que eran amigos.

“Cada vez que viene a México me llama por teléfono y lo llevo a comer tacos”, dijo con la ingenuidad que lo caracterizan.

Muchos creyeron que efectivamente Trejo tenía una amistad con el Beatle.

Falso.

TE RECOMENDAMOS: Oriana menosprecia “La Casa de los Famosos” en la que participó: “Están 20 años atrasados”

¿Con quién se toma fotos y come tacos en realidad Carlos Trejo?

José Ibarreche, experto en el fenómeno Beatle, explicó con fotografías que lo que Carlos Trejo tiene no es una amistad con Ringo Starr, sino con su imitador Ringer Starr.

En un video publicado en su perfil, Ibarreche muestra la foto de Ringer Starr en una de las varias ocasiones ha venido a México como parte de su show de imitaciones de Ringo, el cual incluye ciertamente tomarse fotos con los fans.

Aquí es donde entra Carlos Trejo y su famosa foto con la que supuestamente demuestra que es amigo del baterista.

“Me moría de risa porque al ver la foto pues yo espero que él no se haya dado cuenta, y que eventualmente se dé cuenta, que era Ringer Starr, no era Ringo. Esta foto fue tomada en México en una época en que Ringo no había venido a México”.

Ibarreche también negó que Yoko Ono sea amigo de Trejo ya que la artista jamás le ha agradecido por haber “hecho descansar el alma de John Lennon en el edificio Dakota”.