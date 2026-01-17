Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica

La enfermedad de Rosalba Welter Portes Gil tiene tan preocupado a su esposo Enrique Guzmán que se lo contó a Angélica María durante una conferencia de prensa a distancia.

Enrique y Angélica preparan una gira juntos y por ese motivo platicaron con algunos medios de comunicación a través de un enlace en video.

Al hablar sobre su hija Alejandra Guzmán, Enrique se desvió del tema para contar la crisis de salud que vive Rosalba Welter.

“Mi mujer está un poquito delicada porque tiene EPOC... o tuvo EPOC”, dijo el cantante pionero del rock and roll en México.

Efectivamente, Portes Gil padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que, como su nombre lo indica, no es curable.

A pesar de eso, Guzmán insistió en hablar del padecimiento en pasado, como si Rosalba lo hubiera superado.

“Lo que pasa es que el EPOC deja unas secuelas muy difíciles y muy distintas unas con otras”.

En su guía referenciada para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el IMSS apunta:

“Es uno de los problemas en salud pública relevantes por su impacto en la mortalidad, discapacidad y calidad de vida”.

El estado de salud de Alejandra Guzmán

El cantante agregó que, de hecho, su hija Alejandra Guzmán suele estar al pendiente tanto de Rosalba como de él para ayudarlos, a pesar de que ella misma atraviesa por un proceso de rehabilitación luego de una cirugía en la columna.

Acerca precisamente de Alejandra, el cantante se mostró contenta por la recuperación que ha tenido.