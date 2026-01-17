Suscríbete
Famosos

Enrique Guzmán está preocupado por la salud de su esposa que padece una enfermedad crónica

“Está un poco delicada”, dijo el cantante

Enero 16, 2026 • 
Alejandro Flores
enrique guzman rosalba welter.jpg

Enrique Guzmán y Rosalba Welter

Instagram

La enfermedad de Rosalba Welter Portes Gil tiene tan preocupado a su esposo Enrique Guzmán que se lo contó a Angélica María durante una conferencia de prensa a distancia.

Enrique y Angélica preparan una gira juntos y por ese motivo platicaron con algunos medios de comunicación a través de un enlace en video.
Al hablar sobre su hija Alejandra Guzmán, Enrique se desvió del tema para contar la crisis de salud que vive Rosalba Welter.

“Mi mujer está un poquito delicada porque tiene EPOC... o tuvo EPOC”, dijo el cantante pionero del rock and roll en México.

Efectivamente, Portes Gil padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que, como su nombre lo indica, no es curable.
A pesar de eso, Guzmán insistió en hablar del padecimiento en pasado, como si Rosalba lo hubiera superado.

“Lo que pasa es que el EPOC deja unas secuelas muy difíciles y muy distintas unas con otras”.

Sigue leyendo:
ALICIA VILARREAL Y DULCE.jpg
Famosos
Alicia Villareal enterneció con su desgarradora despedida para Dulce: el VIDEO viral
Diciembre 26, 2024
 · 
Judith Martínez
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg
Famosos
Ni una ni dos: ¿cuántas veces denunció Alicia Villarreal a Cruz Martínez?
Mayo 12, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas

En su guía referenciada para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el IMSS apunta:

“Es uno de los problemas en salud pública relevantes por su impacto en la mortalidad, discapacidad y calidad de vida”.

El estado de salud de Alejandra Guzmán

El cantante agregó que, de hecho, su hija Alejandra Guzmán suele estar al pendiente tanto de Rosalba como de él para ayudarlos, a pesar de que ella misma atraviesa por un proceso de rehabilitación luego de una cirugía en la columna.

Acerca precisamente de Alejandra, el cantante se mostró contenta por la recuperación que ha tenido.

“Apenas ayer estuve con ella, comimos juntos y la vi con muy buen apetito”.

enrique guzmán alejandra guzmán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Kalimba-Julio-Iglesias.jpg
Famosos
Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras preguntas sobre sus propias polémicas de ABUSO
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-de-Nigris-Abelito.jpg
Famosos
‘Abelito’ y Aldo de Nigris ATRAPADOS en desborde de río en Brasil: “Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo”
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Bogue-Supermana.jpg
Famosos
Alejandra Bogue le responde a ‘La Supermana’ sobre los GOLPES a su mamá y el hijo que ‘abandonó’ en Acapulco
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
Giran orden de APREHENSIÓN en contra de Gaby Spanic por presuntamente portar drogas en el aeropuerto
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Conductor-se-desmaya.jpg
Viral
Conductor de noticieros en Televisa se DESMAYA en vivo, sufre terrible golpe y lo trasladan a urgencias
El presentador se desplomó en vivo, sufriendo una herida importante.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Un día como hoy
Famosos
Revelan que la hija secreta de ‘Freddie Mercury’ murió a los 48 años tras enfrentar extraña enfermedad
El viudo de ’Bibi’ confirmó la noticia de su fallecimiento.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tiktoker-pierde-ojo.jpg
Viral
Tiktoker pierde un ojo luego de que bacteria DEVORARA su córnea tras visitar playa mexicana
La joven de 21 años narró su experiencia para alertar a otros usuarios en redes sociales.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
raul velasoc julio iglesias.jpg
Famosos
Raúl Velasco se enteró que Julio Iglesias sentó en sus piernas a una reportera y lanzó tremenda orden
El conductor de “Siempre en Domingo” estaba “enojadísimo”, según recuerda Martha Figueroa.
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores