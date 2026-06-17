Encontramos a Amanda Miguel con un misterioso galán en Polanco

Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, parece que se ha dado una nueva oportunidad al amor, pues la captamos muy cariñosa con un hombre saliendo de un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México.

El hombre en todo momento se mostró cercano a ella y la tomó de la mano para bajar las escaleras a la salida del restaurante.

La intérprete de “Así no te amará jamás” lució contenta y orgullosa de ir del brazo de este caballero, por lo que esperemos que muy pronto la cantante nos dé la noticia y revele su identidad.

Te compartimos las imágenes...

Amanda Miguel estuvo casada con Diego Verdaguer durante 46 años y fue la muerte del querido cantautor, acaecida en enero de 2022, lo que los separó.