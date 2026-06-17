Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Encontramos a Amanda Miguel con un misterioso galán en Polanco

A cuatro años de la muerte de Diego Verdaguer, ¿se da nueva oportunidad en el amor?

Junio 16, 2026 • 
Liliana Lejarazu
amandamiguel-galan-4.jpg

Amanda Miguel con misterioso galán

Especial

Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, parece que se ha dado una nueva oportunidad al amor, pues la captamos muy cariñosa con un hombre saliendo de un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México.

El hombre en todo momento se mostró cercano a ella y la tomó de la mano para bajar las escaleras a la salida del restaurante.

La intérprete de “Así no te amará jamás” lució contenta y orgullosa de ir del brazo de este caballero, por lo que esperemos que muy pronto la cantante nos dé la noticia y revele su identidad.

Te compartimos las imágenes...

amandamiguel-galan-2026-0.jpg

Amanda Miguel estuvo casada con Diego Verdaguer durante 46 años y fue la muerte del querido cantautor, acaecida en enero de 2022, lo que los separó.

amanda-miguel-galan-2026-2.jpg
amandamiguel-galan-2026-1.jpg
amandamiguel-galan-2026-3.jpg

Amanda Miguel Paparazzi
Liliana Lejarazu
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Por-un-amor.jpg
Famosos
¿De qué murió estrella de la SERIE TURCA ‘Por un amor’ a los 35 años?; su mamá estaba a su lado
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Andres-Tovar (1).jpg
Famosos
Vinculan a proceso a Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, por supuesto FRAUDE de 150 millones de pesos
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Celos se apoderan de ‘MasterChef 24/7’: novia de Pablo le reclama por SU CERCANÍA con Daniela Parra
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-beso.jpg
Famosos
Christian Nodal besa en la boca POR ACCIDENTE a una fan abuelita... ¡en pleno concierto!
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ DESPIERTA del coma, pero se encuentra “muy grave”
Tras varias semanas internada en un hospital en Portugal, salió del coma.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-cesarea.jpg
Viral
Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo
El padre de la joven dijo que no tenía dinero para llevarla a un hospital, pero luego destapó el verdadero motivo y dejó a todos atónitos.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Basañez.jpg
Famosos
Sergio Basañez despide con profunda tristeza a su mamá: “Hasta luego amor de mi vida”
La señora María de los Ángeles Rodríguez perdió la vida en Mérida.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
drake bell abuso
Famosos
Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN
El cantante estadounidense enfrenta una nueva polémica, ahora en México, luego de que el empresario español Aitor García presentara una denuncia en su contra
Junio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán