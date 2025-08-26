Suscríbete
Elaine ya es Noche, Guana es Día, y hay nuevo líder en La Casa de los Famosos México

A la mitad de la competencia, hay cambios importantes.

August 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
dalilah-casa-famosos-.jpg

La gala de este 25 de agosto consistió en varios cambios dentro de La Casa de los Famosos México.

La moneda del destino hizo de las suyas y nuevamente sirvió para intercambiar habitantes de un cuarto al otro.

Después de buscarla por toda la casa, Elaine Haro fue la persona que la encontró dentro de Cuarto Día, donde todos buscaron en cada rincón.

Pero la mala noticia para ella es que su responsabilidad era decidir quién cambiaba de habitación. Junto a Mariana Botas decidió que ella se mudaría a Cuarto Noche, mientras que Guana se cambiaría a Cuarto Día.

Elaine argumentó que Guana se lleva bien con todos los habitantes de Día, por lo que la decisión parecía no ser tan difícil.

¿Quién es el nuevo líder?

Después de las eliminatorias, Shiky, Mar y Dalilah resultaron finalistas.

En vivo, participaron en la dinámica que consistía en sumar puntos a través de varias pelotas, y mientras Mar resultó descalificada, Dalilah sumó menos puntos que Shiky.

El destino nuevamente estuvo a favor de Cuarto Día, pues mediante una tómbola, Mariana Botas ganó la fortuna de subir con Shiky para disfrutar de la suite.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
