Actores “más grandes” le han hecho el feo a Wendy Guevara: “Hay que ser honestos”

La influencer confesó lo que le han hecho algunas grandes estrellas cuando ha querido entrar al mundo de la televisión

September 26, 2025 • 
Alejandro Flores
wendy guevara.jpg

Wendy protagonizó “Un amor viejo en París”

ViX

Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara comenzó a tener proyectos en televisión, algunos de ellos incluso en el terreno de la ficción.

El más grande de todos fue la mini telenovela “Un amor viejo”, que consistía en 25 capítulos de una historia de amor que sucedía en París.
Con Julián Gil como protagonista, Wendy viajó a París para las grabaciones en las que vivió una historia de ensueño de la mano del don Juan que todas quisieran llevarse a París: Julián Gil.

¿Quién menosprecia el talento de Wendy Guevara?

Sin embargo, después de ese proyecto, Wendy no ha hecho ninguna otra actuación, a diferencia de su trabajo como conductora que ha sido mucho más prolífica y exitosa.
Durante la pre gala de La Casa de los Famosos de este jueves, Guevara tocó el tema aprovechando que tuvo de invitado a Emmanuel Palomares, protagonista de “Los hilos del pasado”, la telenovela que Televisa estrena la siguiente semana.
Guevara, que es una figura que surgió en internet con videos virales en situaciones cotidianas, le pregunta a Emmanuel si él consideraba viable que Aaron Mercury y Aldo de Nigris, que so influecers como ella, puedan convertirse en actores.

Tanto Mercury como Aldo han manifestado su intención de hacer carrera en televisión, por lo cual incluso Alexis Ayala les ha prometido “meterlos a Televisa”.
Palomares respondió que desde su punto de vista era posible, siempre y cuando muestren disciplina y dedicación.
Pero Wendy insistió porque, sabemos ahora, ella ha sentido el rechazo de varios actores, sobre todo de la generación los 90 y la primera década del siglo XX; es decir, los que tuvieron su punto de mayor éxito cuando todavía no existían las redes sociales.

"¿De verdad crees que se pueda? Porque hay que ser honestos, a mí hay algunos actores que como que no me aceptaban precisamente por venir de ser influencer y de internet”.

Guevara incluso preciso: “Hay que decir la verdad: a mí me pasaba sobre todo actores que ya eran más grandes”

Wendy Guevara
 La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
