Daniel Bisogno sabía si Derbez le fue infiel a Sarah Bustani con Dalílah Polanco; resurge video

Dalílah Polanco, curiosamente, no ha contado dentro de La Casa de los Famosos su historia con Eugenio Derbez.

La actriz y el comediante vivieron un romance que en su momento fue muy mediático pues planteó la duda de si significó una infidelidad.

Derbez llevaba una relación de seis años con la diseñadora Sarah Bustani. Terminaron su relación en 2003 y ese mismo año Derbez comenzó su relación con Dalílah Polanco, a quien conoció en las grabaciones de La Familia P.Luche.

Ahora que está en La Casa de los Famosos, donde los habitantes suelen narrar episodios de su vida profesional y personal como parte del contenido que deben ofrecer al público, se esperaba que Dalí contará su verdad sobre aquel momento en el que el comediante rompió con Bustani y empezó su relación con ella.

Derbez y Bustani fueron pareja seis años Especial

No lo ha hecho, a pesar de que hubo un momento, en la semana dos del reality, en el que habló sobre amor y parejas con Ninel Conde en el jacuzzi de la habitación del líder.

La versión de Daniel Bisogno

La que sí habló fue Shanik Berman, habitante de La Casa en la temporada anterior. La periodista de espectáculos aseguró que Dalílah visitaba a Derbez cuando todavía el comediante era pareja de Bustani.

Daniel Bisogno, sin embargo, tenía otra versión. En un programa de “Ventaneando” de 2023, el conductor (que murió en febrero de este 2025) explicó lo que sabía sobre ese triángulo romántico.

“Eugenio terminó su relación de ese momento con Sarah Bustani por Rosita Peralvillo... porque ya saben que Dalilah Polanco suena pretencioso, entonces le decimos Rosita Peralvillo. Bueno, el caso es que Derbez termina su relación de seis años con Bustani por ella”.

Eso coincide con más con la versión de Sarah, quien niega que Derbez haya cometido una infidelidad, como lo aseguró Shanik.

De hecho, la conductora ya se disculpó y se retractó de sus declaraciones.