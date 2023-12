El reclamo de Sofía Castro a los reporteros tras el drástico accidente automovilístico que sufrió

La actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, compartió en sus redes sociales que tuvo un pequeño accidente automovilístico, tras el percance, la joven hizo un llamado a los reporteros, pues al parecer un periodista que buscaba entrevistarla se atravesó y el chofer de Sofía tuvo que maniobrar, pero chocó y se le abolló el auto.

Sofía Castro pide “coperacha” a reporteros

En su cuenta de Instagram Sofía Castro aprovechó para informar del incidente, además, les pidió “coperacha” a los reporteros para poder arreglar el golpe de su camioneta: “Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero, por favor, no se expongan. Hoy me abollaron mi camioneta, porque se fueron encima de mi coche, y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo”, escribió.

También compartió una imagen donde se ve el golpe que su camioneta sufrió e hizo hincapié en que los medios de comunicación deben cuidar de su seguridad. “Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídenos a nosotros, además de que su seguridad no vale ninguna nota de nadie”.

@sofia_96castro habla sobre el incidente con reporteros, en el cual resultó su camioneta con un golpe 😮 pic.twitter.com/FOBCKgJPTW — Ed Meza 🐷 (@Edjmeza28) December 20, 2023

Finalmente, Sofía, escribió que espera que Santa Claus le ayude a arreglar su camioneta, sino que los reporteros hagan coperacha. “Ahora espero que Santa pueda arreglarla o que ustedes me hagan coperacha”, dijo la actriz.

¿Por qué ocurrió el accidente?

Hace unos días, la actriz compartió un video con su madre Angélica Rivera. Esta publicación despertó el interés del público, pues se especula que “La Gaviota” pronto podría regresar a las telenovelas.

Es por ello, que los reporteros buscaban un acercamiento con Sofía, con el fin de cuestionarla sobre los rumores del regreso de su madre a la pantalla chica, sin embargo, la prometida de Pablo Bernot, evitó a la prensa para no dar declaraciones y no terminó de la mejor manera.