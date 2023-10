El importante anuncio que hizo Michelle Salas en plena luna de miel

Michelle Salas le mandó un mensaje a sus seguidoras desde su luna de miel y surgieron rumores de separación, ¿qué pasó con la modelo y su esposo?

A dos semanas de haber celebrado su espectacular boda, justo como un día la imaginó, Michelle Salas dio un importante anuncio en plena luna de miel, que desató rumores de separación.

Y es que, la hija mayor de Luis Miguel, compartió que ha estado curando el material fotográfico de su boda con Danilo Díaz, por lo que no había estado tan presente en su luna de miel con el empresario.

“Mientras termino de subir las historias y las fotos hermosas que me han ido llegando, estoy también a la par tratando de relajarme, disfrutar, desconectar, descansar la cabeza y la mente, y lo más importante, estar presente en este momento. Y no, no ha sido tarea fácil haha”, escribió Michelle Salas, alarmando a varias de sus seguidoras.

Michelle Salas hizo un extraño ritual horas antes de su boda

Michelle Salas hizo un ritual horas antes de su boda con Danilo Díaz, el detalle fue tachado de sospechoso por varios internautas que creyeron que había hecho brujería en uno de los días más importantes de su vida.

A través de un video exclusivo para el canal Vogue México y Latinoamérica, de YouTube, Michelle compartió parte de su ritual previo a la ceremonia religiosa, que se llevó a cabo en una finca de Italia.

“Siempre que tengo un día importante o algo emocionante, trato como de empezar mi día con rituales… prendo mi velita, mi palo santo que ya lo conocen, todas las mañanas lo prendo, lo intenciono, estas cartitas (baraja de oracle), últimamente les tengo mucho cariño porque llegaron a mí de una forma super especial y he encontrado muchas respuestas aquí, entonces estas son como cositas que hago como para, literalmente, empezar la energía de un día especial y hoy es un día super especial, así que estoy haciendo todo esto para que todo salga como tiene que salir”, contó la modelo.