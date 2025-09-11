Suscríbete
Famosos

El escalofriante disparo que fulminó a Charlie Kirk en pleno discurso sobre uso de armas en EEUU

El activista e influencer pro-Trump, era crítico del aborto y la comunidad LGBTQ+

September 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
charlie-kirk.jpg

Charlie Kirk

Instagram

Charlie Kirk era un activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point USA, quien apoyaba al presidente Donald Trump y defendía sus posturas cara a cara con sus detractores en eventos públicos.

Fue en uno de esos eventos, donde Charlie Brik fue asesinado este 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Utah Valley University, en Orem, Utah.

Kirk estaba de gira bajo el concepto de “The American Comeback Tour”. Durante una sesión de preguntas y respuestas, recibió un disparo en el cuello desde un edificio cercano (el Centro Losee).

El ataque ocurrió aproximadamente 20 minutos después de iniciar su discurso. Aunque fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, falleció poco después debido a la gravedad de la herida. En videos que circulan en redes sociales, se puede ver que en cuanto recibe el disparo, la sangre brota desde su cuello.

Apoyaba uso y portación de armas en EEUU

Charlie Kirk estaba en contra del aborto y la comunidad LGBTQ+, y apoyaba la portación de armas.

De hecho, cuando le dispararon, estaba respondiendo preguntas sobre cuántas personas trans habían participado en tiroteos, a lo que él dijo “muchos”.

A sus 31 años, era una figura clave del movimiento MAGA (Make America Great Again) y cercano a Donald Trump.

En sus discursos, había dicho: “Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente. Es racional”.

Cabe recordar que la Segunda Enmienda es una parte de la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas.

Charlie Kirk disparos VIRAL
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
