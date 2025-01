El drama de Jorge Martínez: Triunfó con Lucía Méndez, cayó en tragedia y quiso suicidarse, ¿cómo sigue?

Hace unos días te dimos a conocer que una expareja sentimental de Verónica Castro sufrió un intento de suicidio en Argentina, y ya se saben más detalles del triste caso.

Se trata del actor Jorge Martínez, quien a sus 77 años vive en La Casa del Teatro, que sirve como residencia para adultos mayores que dedicaron su vida a los escenarios.

Agatha Martínez, una de las hijas de Jorge, dio detalles de cómo se encuentra el actor en el programa Puro Show:

“Mi papá en este momento está internado en una clínica en Ramos Mejía tras ser derivado desde el Hospital Rivadavia. Él ingresa al Rivadavia el domingo 29 de diciembre. Estuvo varios días internado y después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos él recibe el alta clínica y la derivación a esta clínica psiquiátrica para continuar evaluándolo”.

Jorge Martínez estuvo acompañado por su hijo Emiliano, y a decir de su hija, el actor que triunfó en México junto a Lucía Méndez en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, “está contenido y está cuidado”.

“Lo más importante creo que es eso, que está atendido por profesionales. Nosotros estamos a la espera de cualquier tipo de parte o información que nos pueda dar la clínica”, dijo Agatha.

¿Qué ocurrió en el intento de suicidio?

Hace unos días encendió las alertas que el actor fue rescatado por un empleado de La Casa del Teatro, quien vio a Jorge en la orilla de un noveno piso: “Le grité, le dije que se calme, que me espere. Él me hizo unas señas y eso me dio tiempo a subir”.

“(Jorge) estaba al borde del vacío, pero cuando yo subo, ya el panorama era distinto”, relató el empleado, quien confirmó que el actor fue trasladado de urgencia al centro de salud mental Ducont.

“Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está pasando por una depresión. Por eso fue trasladado a un centro especializado”.

A Jorge Martínez lo respalda una larga lista de trabajos en cine, teatro y televisión durante 50 años. En México, trabajó con Lucía Méndez en la telenovela clásica “El extraño retorno de Diana Salazar”, por la que estuvo nominado a los Premios TVyNovelas como Mejor actor protagónico en 1989.

Junto a Verónica Castro, protagonizó “Verónica: el rostro del amor”, donde la química entre la pareja era tanta que traspasó la pantalla. El escándalo persiguió este romance, que quedó grabado en la historia por el choque de versiones entre lo que pasó, pues hubo señalamientos de que él era abusivo.

El drama aumentó cuando años después, Jorge trabajó con Lucía Méndez, a quien señalaban como la rival de Verónica Castro, fama que las persiguió durante décadas, hasta que trabajaron en “Mujeres asesinas” (cada una en un capítulo) y se dejaron fotografiar juntas.

Medios argentinos resaltan que Jorge Martínez ha vivido desgracias en los últimos tiempos. Fue estafado económicamente y tras la pandemia, su carrera se interrumpió.