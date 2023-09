El día que Verónica Castro se disculpó con la esposa del ‘Loco’ Valdés tras quedar embarazada de él

Verónica Castro, en la actualidad, es reconocida como toda una figura en el mundo de la televisión, pues además de actuar en varias películas y telenovelas, se consagró como conductora gracias a su carisma en programas como “ Mala noche... ¡No

Sin embargo, no todo ha sido fácil para la protagonista de “Los ricos también lloran”. Verónica Castro , quien actualmente tiene 70 años, tuvo una niñez y adolescencia difíciles, marcadas por las carencias y por su temprano embarazo cuando apenas comenzaba su carrera en el mundo del entretenimiento.

LA DECEPCIÓN AMOROSA DE VERÓNICA CASTRO CON “EL LOCO”

Verónica Castro también sufrió una decepción amorosa durante sus primeros años en el mundo de la televisión, ya que luego de varios años de especulación, la cantante confirmó que sí tuvo una relación sentimental con el comediante Manuel “El Loco” Valdés, quien es padre de Cristian Castro, su popular hijo y quien ahora es un famoso cantante.

El idilio con “El Loco” Valdés no terminó como Verónica esperaba, pues el comediante estaba casado con Arcelia Larrañaga y se negó a dejar a su familia e incluso se desatendió del pequeño Cristian, por lo que la actriz tuvo que criarlo sola.

EL DÍA QUE VERÓNICA CASTRO LE PIDIÓ DISCULPAS A LA ESPOSA DEL “LOCO” VALDÉS” POR SU RELACIÓN EXTRAMARITAL

Fue durante una entrevista con “Ventaneando” que Verónica Castro se sinceró al hablar de diversas etapas de su vida y, por supuesto, su relación con Manuel Valdés. La actriz relató que luego de que “El Loco” se enteró de que estaba embarazada, no respondió de la forma correcta y se alejó de ella, por lo que la también conductora decidió hacer lo mismo.

“Obviamente, yo creo que no le gustó porque sí se echó pa’ atrás, pero dije ‘bueno’. Decidí terminar en ese momento”, recordó Verónica Castro ese día. Otro asunto que a ella le preocupaba fue el hecho de que Manuel estaba casado, por lo que decidió disculparse con Arcelia Larrañaga, la esposa del “Loco” en aquel entonces.

“Le dije: ‘señora, discúlpeme, no sabía que estaba todavía casado con usted’. Ella me respondió: ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe, Verónica’ ”, narró la actriz, quien esperaba una reacción agresiva, algo que finalmente no sucedió.