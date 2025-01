Dulce María se baña en sangre por una noble causa: la impactante decisión que tomó la RBD

La cantante y actriz Dulce María arranca este 2025 con un drástico cambio y un mensaje de alto impacto. La RBD compartió las nuevas imágenes y posteos de una campaña que la llevó a vestirse de sangre para así generar conciencia sobre el maltrato animal y las torturas a las que los seres más inocentes del planeta se ven sometidos por la voluntad de la industria de la moda y el gusto por lo exótico, en especial, por las pieles.

Dulce María se vistió de sangre para decirle a la gente que ‘Vestir pelaje es vestir muerte’. Las imágenes son realmente impactantes y sus declaraciones generan un mayor impacto y conciencia. Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante e integrante de RBD se mostró clara y explícita en el maltrato que viven los animales debido al gusto que tienen algunos por las pieles.

Nueva campaña de Dulce María Instagram.

Dulce María sobre el uso de las pieles y su nueva campaña

RBD se unió a PETA Latino, People for the Ethical Treatment of Animals, una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial que luchan por los derechos de los animales. Con el uso de su nombre artístico, la campaña ‘Vestir pelaje es vestir muerte’ afirma: ‘Es momento de que todos sean “dulces” con los animales’.

‘No llevo puesto ningún animal que haya sido asesinado para pieles. La mayoría de las pieles provienen de granjas donde son explotados, torturados, donde están en condiciones extremas y yo simplemente no apoyo eso’, indicó Dulce María, aclarando su rechazo al uso de las pieles de animales.

La nueva campaña de Dulce Mariá en contra del maltrato animal Instagram

El mensaje de Dulce María y su acción en contra del maltrato animal

La actriz y cantante habló sobre la conciencia que se debe tener al momento, no solo de vestir, sino de comprar y usar productos que hayan sido testeados en animales o que se haya acudido a la tortura, crueldad y maltrato animal, incluyendo, por ejemplo, el maquillaje.

La cantautora y actriz mexicana impacta con su campaña contra el maltrato animal

‘Hay que dejar la violencia y no fomentar la crueldad y elegir tener las pieles fuera de nuestros armarios’, dijo Dulce María, la cantante que hoy, en su voz, la letra de ‘Sálvame’ toma otra connotación cuando se canta: ‘Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame del olvido. Sálvame de la oscuridad’.