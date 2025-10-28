Dulce María anuncia que está embarazada y espera a su segundo hijo: “Viene a completar mi familia”

“Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa”.

La exRBD Dulce María dio a conocer que vive una de las etapas más especiales de su vida, pues además de estar a punto de cumplir 40 años, se convertirá en madre por segunda vez.

A través de sus redes sociales, la cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia.

“Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, dijo la también actriz en una entrevista para la revista Marie Claire.

La protagonista de ‘Rebelde’ compartió diversas imágenes de su pancita, revelando que ya se encuentra en el segundo trimestre del embarazo.

Fue en exclusiva para la revista Marie Claire que la cantante y actriz dio a conocer que se encuentra viviendo su segundo embarazo.

“Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, expresó.

Sus seguidores, colegas y amigos llenaron las cuentas de la intérprete de ’Sálvame’ con mensajes de amor y bendiciones para el nuevo miembro de la familia.

Entre los comentarios, resaltó el de su compañera Anahí, quien ya sabía del embarazo de Dulce María. “Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, dijo.

Sin embargo, la maternidad inesperada no es la única noticia que reveló Dulce, sino que también compartió el lanzamiento de ‘G.R.A.C.I.A.S’, su nuevo sencillo, mismo que estará disponible el próximo 6 de noviembre.

Cabe recordar que la cantante ya es madre de María Paula, de 4 años, fruto de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien contrajo matrimonio en 2019.

