Suscríbete
Famosos

Dulce María anuncia que está embarazada y espera a su segundo hijo: “Viene a completar mi familia”

La exintegrante de RBD dio a conocer que a punto de cumplir 40 años será mamá de nueva cuenta.

October 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Dulce-María.jpg

La cantante Dulce María está embarazada por segunda vez.

Instagram

“Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa”.

La exRBD Dulce María dio a conocer que vive una de las etapas más especiales de su vida, pues además de estar a punto de cumplir 40 años, se convertirá en madre por segunda vez.

A través de sus redes sociales, la cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia.

“Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, dijo la también actriz en una entrevista para la revista Marie Claire.

La protagonista de ‘Rebelde’ compartió diversas imágenes de su pancita, revelando que ya se encuentra en el segundo trimestre del embarazo.

Fue en exclusiva para la revista Marie Claire que la cantante y actriz dio a conocer que se encuentra viviendo su segundo embarazo.

“Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, expresó.

Sus seguidores, colegas y amigos llenaron las cuentas de la intérprete de ’Sálvame’ con mensajes de amor y bendiciones para el nuevo miembro de la familia.

Entre los comentarios, resaltó el de su compañera Anahí, quien ya sabía del embarazo de Dulce María. “Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, dijo.

Sin embargo, la maternidad inesperada no es la única noticia que reveló Dulce, sino que también compartió el lanzamiento de ‘G.R.A.C.I.A.S’, su nuevo sencillo, mismo que estará disponible el próximo 6 de noviembre.

Cabe recordar que la cantante ya es madre de María Paula, de 4 años, fruto de su matrimonio con Francisco Álvarez, con quien contrajo matrimonio en 2019.

dulce maría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pepillo-origel-yolanda-andrade-.jpg
Famosos
Pepillo Origel comparte cómo vio a Yolanda Andrade en su regreso a ‘MoJoe': “No habla bien todavía”
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Oscar-Burgos-Panini.jpg
Famosos
Ex de Karla Panini confiesa que se siente haber estado casado con “la mujer que toda Latinoamérica odia”
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sofía-Rivera-Torres.jpg
Famosos
Eduardo Videgaray defiende a su esposa Sofía Rivera Torres ante las críticas por su aspecto
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
omahi-granja-.jpg
Famosos
Preocupan hábitos de Omahi en ‘La Granja VIP’ y piden que le lleven un desparasitante
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-hilos-.jpg
Telenovelas
Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas
Es una nueva versión de ‘El privilegio de amar’.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Víctor-Inés-N.jpg
Famosos
Detienen en Miami a Víctor ’N’, esposo de Inés ’N?: ¿Se cumplió predicción de Mhoni Vidente?
Víctor ’N’ fue arrestado por su situación migratoria.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lola-Cortés-Jolette.jpg
Famosos
Lolita Cortés confiesa si vetó a Jolette de ‘La Granja VIP’ para no enfrentarse como en ‘La Academia’
‘La Jueza de Hierro’ despejó los rumores que apuntan a que la exacadémica estaría con ella en esta temporada.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Ladrones aprovechan vacaciones de Susana Zabaleta para robar su casa; logran sacar “todas las cosas valiosas”
La actriz dio a conocer que engañaron a las personas que trabajan en su hogar y consiguieron robarla.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez