Divorcio, dos demandas y 100 millones de dólares: Estalló la guerra entre Daddy Yankee y su ex

Hace unas semanas Daddy Yankee confirmó que se divorcia de su esposa Mireddys González, y aunque parecía que iba a ser una ruptura tranquila, la guerra apenas estalló.

Los abogados del artista compartieron un comunicado donde confirmaron que existen dos semanas de Daddy Yankee contra su ex, quien -supuestamente- se habría depositado a sus cuentas personales millones de dólares.

El representante legal de Daddy Yankee (cuyo nombre real es Ramón Ayala) confirmó que las demandas del cantante contra su ex son “en respuesta a actuaciones por arte de la Sra. Mireddys González y su hermana, la Sra. Ayeicha González. Ayer, también se supo que realizaron transferencias por la suma total de $100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte, sin conocimiento, ni la autorización de mi cliente”.

“Añado que también por aproximadamente año y medio, en buena fe, el Sr. Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financiero de estas; sin embargo, su solicitud fue desatendida”.

¿Y qué dice Mireddys González?

A través de sus redes sociales, mediante un comunicado, Mireddys González reaccionó a la información en medio de su proceso de divorcio.

“Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que de verdad demuestra a qué Dios servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”.

“Les pido respeto”, sentenció Mireddys, “pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones, hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”.