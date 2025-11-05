Diana Golden presume a su joven novio, un carpintero 25 años menor: “encontré un amor bonito”

“Oye, siempre me he preguntado ¿qué se sentirá un beso de telenovela?”.

Diana Golden, la actriz recordada por su aparición en telenovelas como ‘Mujeres engañadas’, mostró lo feliz que se encuentra pues tiene una nueva pareja. Se trata de un joven actor que también se dedica a la carpintería.

El flechazo entre Diana y Daniel Gutiérrez ocurrió durante el set de la última película en la que participaron juntos y a quien la actriz le están enseñando a dar “besos de telenovela”.

Hace una semana, Golden compartió un video que sorprendió a sus seguidores, pues aparece besando a un compañero con el que comparte créditos en su más reciente película ‘Milagro de Dios’, la cual sigue filmándosela en Ciudad Juárez.

En el clip, Daniel le pregunta a Diana cómo es un beso de telenovela y ella se acerca lentamente para darle un pequeño beso, después de afirmar que Gutiérrez le parecía muy atractivo y un hombre “guapísimo”.

“Oye, siempre me he preguntado ¿qué se sentirá un beso de telenovela?”, le dice Daniel, antes de recibir el beso.

Para manifestar su aprobación, Daniel hace una expresión de sorpresa, mientras que la actriz indica que le gustaría llevárselo a la Ciudad de México pues, ella ya había acabado de grabar todas sus escenas, pero él tenía que seguir con el rodaje de la cinta.

“Quiero llevarme a este guapo a la CDMX, allá no se dan tan guapos, ni que se dieran así en macetas, lo alimentaron bien de chiquito”, dijo la actriz en tono de broma.

El coqueteo y la química entre Diana y Daniel es innegable, por lo que la actriz ya no pudo ocultar que sí se está dando una oportunidad en el amor, pese a que él le lleva 25 años de edad.

Golden aseveró que Daniel tiene 35 años y que nunca había salido con alguien de esa edad. Además, dijo que es un hombre muy maduro. El joven también se dedica a la carpintería.

Por su parte, el actor expresó en sus redes sociales: “Diana, gracias por tu amor, por abrirme la puerta de tu mundo y darme la oportunidad de conocerte de verdad. A veces la vida nos sorprende con personas que llegan justo cuando todo empieza a tener sentido. Gracias por tanto, por tu luz y por compartir este camino conmigo”.

Cabe recordar que hace seis años, Golden se dio una oportunidad de romance con un joven llamado Aarón, sin embargo, la diferencia era de 12 años.

