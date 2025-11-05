Suscríbete
Famosos

Diana Golden presume a su joven novio, un carpintero 25 años menor: “encontré un amor bonito”

La actriz asegura que no le importa el qué dirán, pues además de actor, Daniel Gutiérrez es carpintero.

November 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Diana-Golden-novio.jpg

La actriz Diana Golden tiene un novio 25 años más joven.

Instagram

“Oye, siempre me he preguntado ¿qué se sentirá un beso de telenovela?”.

Diana Golden, la actriz recordada por su aparición en telenovelas como ‘Mujeres engañadas’, mostró lo feliz que se encuentra pues tiene una nueva pareja. Se trata de un joven actor que también se dedica a la carpintería.

El flechazo entre Diana y Daniel Gutiérrez ocurrió durante el set de la última película en la que participaron juntos y a quien la actriz le están enseñando a dar “besos de telenovela”.

Hace una semana, Golden compartió un video que sorprendió a sus seguidores, pues aparece besando a un compañero con el que comparte créditos en su más reciente película ‘Milagro de Dios’, la cual sigue filmándosela en Ciudad Juárez.

En el clip, Daniel le pregunta a Diana cómo es un beso de telenovela y ella se acerca lentamente para darle un pequeño beso, después de afirmar que Gutiérrez le parecía muy atractivo y un hombre “guapísimo”.

“Oye, siempre me he preguntado ¿qué se sentirá un beso de telenovela?”, le dice Daniel, antes de recibir el beso.

Para manifestar su aprobación, Daniel hace una expresión de sorpresa, mientras que la actriz indica que le gustaría llevárselo a la Ciudad de México pues, ella ya había acabado de grabar todas sus escenas, pero él tenía que seguir con el rodaje de la cinta.

“Quiero llevarme a este guapo a la CDMX, allá no se dan tan guapos, ni que se dieran así en macetas, lo alimentaron bien de chiquito”, dijo la actriz en tono de broma.

El coqueteo y la química entre Diana y Daniel es innegable, por lo que la actriz ya no pudo ocultar que sí se está dando una oportunidad en el amor, pese a que él le lleva 25 años de edad.

Golden aseveró que Daniel tiene 35 años y que nunca había salido con alguien de esa edad. Además, dijo que es un hombre muy maduro. El joven también se dedica a la carpintería.

Por su parte, el actor expresó en sus redes sociales: “Diana, gracias por tu amor, por abrirme la puerta de tu mundo y darme la oportunidad de conocerte de verdad. A veces la vida nos sorprende con personas que llegan justo cuando todo empieza a tener sentido. Gracias por tanto, por tu luz y por compartir este camino conmigo”.

Cabe recordar que hace seis años, Golden se dio una oportunidad de romance con un joven llamado Aarón, sin embargo, la diferencia era de 12 años.

Diana Golden
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Esmeralda-Pimentel-Osvaldo-Benavides.jpg
Famosos
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lagranja-filtran-lista.jpg
Famosos
Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ferdinando-Valencia.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia anuncia que espera otro bebé con Brenda Kellerman a 6 años de la muerte de su hijo Dante
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Pausini-Ettore.jpg
Famosos
Tío de Laura Pausini muere atropellado en Italia y el culpable se dio a la fuga
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Duncan.jpg
Viral
Muere exintegrante de ‘Big Brother’ tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel en Londres
A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancias, el hombre fue declarado muerto en la escena.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
monika-sanchez-cancer-hermana-.jpg
Famosos
Mónika Sánchez reaparece con su primo Marco Antonio Regil y revela triste calvario fatal de su hermana
La actriz perdió a su hermana por un cáncer que no se trató adecuadamente.
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito--exclusiva-.jpg
Famosos
Abelito ya triunfa en ‘El Tenorio Cómico’ y asegura que su humildad sigue intacta
Convertido en un huracán dentro de la industria del entretenimiento, el tercer finalista de LCDLF México se abre camino entre estrellas.
November 04, 2025
 · 
Nayib Canaán
juan-osorio-eva-daniela-bebes-.jpg
Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela tienen un mes de casados y quieren tener bebés: "¡¿Por qué no?!”
El productor y su esposa revelan en exclusiva su deseo de ser padres y cómo ha cambiado su vida tras casarse.
November 04, 2025
 · 
Edson Vázquez