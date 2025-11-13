Suscríbete
Famosos

Día tenso en ‘Las estrellas bailan en Hoy': Ema Pulido califica con 5 y... ¿Chevo renuncia?

Este 13 de noviembre se encendieron los ánimos.

November 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
chevo-estrellas-hoy.jpg

Chevo y Jade Fraser

Octavio Lazcano, Instagram

Este jueves 13 de noviembre los ánimos se encendieron en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ por las calificaciones de la maestra Ema Pulido.

Las parejas que bailaron este día fueron: Jade Fraser con Chelo; Michelle González con Julio Vallado; Marcelia Figueroa con Mauricio Abad...

estrellas-bailan-13nov-3.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

Ema Pulido fue celebrada por su cumpleaños, por lo que parecía que sería una mañana tranquila, y sin críticas duras.

Sin embargo, eso no ocurrió. Ema Pulido calificó a un par de parejas con 5, pues no les creyó nada, e insistió en que, mover el cuerpo, no significa necesariamente que se esté bailando.

estrellas-bailan-hoy-13nov-0.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

La peor crítica fue para Jade Fraser y Chevo...

Andrea Legarreta dijo: “Hay algo que me pesa, ambos son transparentes, ambos son actores, mantengan el personaje de pareja de baile, a veces nos caemos gordos, lo que sea, tienen que pasar esto y tomar fortaleza, son una pareja que viene a bailar. Es una semana crucial, lo que vi, me gustó, pero no lo echen a perder”. Su calificación fue 8.

estrellas-bailan-13nov-2.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

Latin Lover resaltó que tuvieron un error en un paso, “los errores cuestan pero espero que sigan avanzando”. Su calificación fue secreta.

Ema Pulido dijo: “Hay cosas que no me gustaron pero se ven horribles esos parches (en la rodilla)... Muy buen trabajo, moviste bonito las caderas, pero tú no, Chevo. Me caes bien porque no hiciste gestos, pero no pasa nada, no hay algo con tu pareja”.

“No hay una complicidad con tu pareja, no son pareja. Ella va por un lado con un ánimo y tú vas por otro, con otro ánimo. Eso no se vale, y sí, lo desapruebo completamente”. Su calificación fue 5.

Chevo se molestó y parecía que tomaría decisión... ¿de irse?

Detrás de cámaras, Chevo dijo: “Estamos haciendo un esfuerzo pero no puedo, ¿cómo te sentirías si estás haciendo un proyecto con alguien y te dicen que tú estás afectando a esa persona? ¿Cómo te sentirías? Si dicen: ‘no son pareja’. Yo no tengo bronca, sigo mi vida, pero esto es un reality de pareja...”.

“La verdad, no pienso a afectarla en lo más mismo, entonces esto lo tengo que hablar con Jade. No estoy diciendo nada más”.

Jade, en tanto, dijo: “Le echamos ganas, justo quería bailar algo diferente, y ahora estoy desilusionada, es frustración. No podía ni caminar en la mañana y ahorita estoy bailando, hay un esfuerzo extra”.

estrellas-bailan-13nov.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
