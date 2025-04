De madrugada y en su camerino: Danielle Dithurbide nos revela cómo fue entrevistar a Shakira

La periodista nos cuenta detalles que nadie vio de su encuentro con la colombiana más mexicana, después de un agotador concierto bajo la lluvia.

Shakira ha sido una figulas mujeres como para la industria musical. Desde sus inicios en la escena latina, logró una expansión masiva hacia el pop internacional, desafiando estereotipos y estableciendo un estándar de excelencia artística y empoderamiento femenino que marcó un avance histórico dentro y fuera de la música.

Durante su estadía en México, la periodista Danielle Dithurbide tuvo la oportunidad de entrevistar a Shakira después de su concierto. La conversación fue extensa, íntima y reveladora, un encuentro entre dos mujeres que trabajan por mejorar la industria desde sus trincheras.

Tu encuentro con Shakira fue el día de la intensa lluvia, cuando casi cancelan el concierto…

“Sí, fue el martes. Shakira nos invitó al concierto, una experiencia espectacular. Sabíamos que la entrevista sería tarde, pero esa noche la lluvia fue sorpresiva y atípica para marzo. El show se retrasó, con Grupo Frontera como invitados, y terminó cerca de la 01:00 horas. Después, Shakira tuvo un meet and greet (convivencia) con fans, y finalmente comenzamos la entrevista alrededor de las 02:00 horas. Ella estaba cansada, yo también, pero valió cada minuto”.

¿No era mejor hacerla antes del concierto?

“Me pregunté lo mismo. Me explicaron que ella prefiere dar entrevistas después, porque sale con mucha energía y adrenalina. Sin embargo, ese día en particular, estuvo muy nerviosa por la lluvia”.

¿Estabas nerviosa antes de la entrevista?

"¡Por supuesto! Nunca había entrevistado a alguien tan famoso como ella. Eso fue lo primero que pensé. Siempre me pongo nerviosa en las en trevistas y en los programas; creo que es parte de lo que te mantiene con entusiasmo en este trabajo. Pero ella es muy sencilla: varias veces me tomó de la mano, se rió conmigo e incluso me preguntó por mi hija antes de que yo le mostrara su foto. Le mandé saludos de Enrique Acevedo, mi querido colega, amigo y compañero, quien la entrevistó hace un año. ¡Y se acordó perfectamente de él!

¿En qué parte del GNP se hizo la entrevista?

“En un lugar muy íntimo para ella, lo que influyó mucho. Fue en el Estadio GNP, en el backstage del concierto, específicamente en su camerino. No en la antesala, sino en el espacio personal donde tiene sus snacks, un refrigerador con bebidas (imagino que son sus favoritas). Atravesamos el área donde están su maquillista y su peinadora, y luego pasamos por una zona preparada para sus hijos: una parte para Milán y otra para Sasha, con juegos como un futbolito y hasta una mesa de ping-pong. Entiendo que pasan mucho tiempo ahí con ella. Habían algunos aparatos para hacer ejercicio. Durante la entrevista, me contó que llega temprano y entrena”.

“Algo que me pareció muy lindo fue que, cuando llegué y me presenté —“Hola, Shakira, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Daniel”—, ella ya lo sabía todo, incluso que en dos horas más me habría despertado para ir al noticiero. Se disculpó y agradeció mi paciencia, preguntándome si después de la entrevista aún tendría que editar. ¡Fue un gesto increíble!”.

En la entrevista hablaron del dolor y de cómo empoderarse a través de superar todo eso que nos hace mal...

Sí, es algo que me movió mucho, sobre todo porque Shakira habló de su proceso catártico que fue la música; tengo la impresión de que inconscientemente se convirtió en un salvavidas no sólo para ella, sino para muchas mujeres que pasaban por situaciones similares. Me parece que esto fue la cumbre de la conexión de Shakira con su gente. Es decir, su historia de superación tras el engaño de Piqué resonó en millones. Aunque no me gusta la palabra “empoderamiento”, es innegable que Shakira, por medio de su dolor se empoderó e inspiró a otras mujeres a levantarse.