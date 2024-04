Danna Paola reveló la sorprendente razón por la que le hacían bullying cuando era niña

La cantante, quien continúa con su batalla que comenzó con sus users de redes sociales para llamarse simplemente “Danna” , se sinceró sobre su vida escolar en una entrevista reciente y detalló que su carrera en la farándula, lejos de beneficiarla, acabó por afectarle debido a que fue expulsada de varios colegios por sus constantes inasistencias.

“Me corrieron de un chin... de escuelas por faltar (...) me corrieron porque faltaba mucho y entonces ya comencé a ir a escuelas especializadas para niños actores”, expresó la famosa, quien también reconoció que, además de las expulsiones, sus compañeros siempre se burlaban de ella.

“ME HACÍAN BULLYNG POR SER NIÑA ACTRIZ...”

Danna Paola aceptó que, debido a su naturaleza creativa, para ella era muy difícil estar sentada mirando un pizarrón todo el tiempo, por lo que comenzó a tener problemas sobre todo en la secundaria.

“Ser la niña rara del grupo era feo para mí, me hacían bullying por salir en la tele”

“Era un desastre en la secundaria. Igual me escapaba, me iba de pinta, me peleaba con todo el mundo, me hacían un chi... de bullying por ser niña actriz”, reveló la famosa, quien aceptó que, debido a estas burlas, renegó de su profesión durante varios años y esto le causó un gran daño para su salud mental.

“Rechacé muchas veces y durante muchos años de mi vida mi profesión porque ser la niña rara del grupo era feo para mí, me hacían bullying por salir en la tele”, expresó.