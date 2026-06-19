Daniel Munguía llega al Foro Niebla el 20 de junio: del fenómeno digital al escenario del regional mexicano

La Ciudad de México será testigo de una nueva etapa en la carrera de Daniel Munguía, mejor conocido como “El Payaso del Pueblo”, quien este 20 de junio se presentará en Foro Niebla para mostrar la evolución artística que lo ha llevado de las redes sociales y el entretenimiento popular a conquistar el escenario del regional mexicano.

Con una trayectoria construida a base de perseverancia, contacto directo con el público y millones de seguidores en plataformas digitales, Daniel Munguía se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. Su próxima presentación en la capital del país representa mucho más que un concierto: es la consolidación de un proyecto musical que busca conectar con una nueva generación de seguidores a través de la banda sinaloense, el espectáculo en vivo y una propuesta auténtica nacida desde la calle.

La historia de Daniel comenzó mucho antes de las cámaras y las redes sociales. A los seis años se maquilló por primera vez de payaso para participar en eventos escolares, descubriendo desde entonces una pasión inquebrantable por la música y los escenarios. Aunque el camino no siempre contó con el respaldo de todos a su alrededor, encontró en su abuela a una de sus mayores impulsoras, figura clave para que nunca abandonara sus sueños.

Años más tarde surgiría “Alele”, apodo con el que comenzó a ser conocido entre amigos y que terminaría convirtiéndose en parte esencial de una identidad artística que hoy es reconocida por millones de personas.

Antes de alcanzar notoriedad digital, Munguía aprendió el oficio del entretenimiento en los lugares más cercanos al público: cantando en camiones y trabajando dentro del circo. Fue precisamente durante esa etapa cuando nació el concepto de “El Payaso del Pueblo”, un nombre que conserva como homenaje a sus orígenes y a la conexión genuina que siempre ha mantenido con la gente.

Su llegada a Badabun en 2019 lo convirtió en una de las figuras juveniles más populares del ecosistema digital latinoamericano. Sus dinámicas, entrevistas y contenidos alcanzaron millones de reproducciones en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, consolidando una comunidad que hoy lo acompaña también en su faceta musical.

Ahora, tras más de 15 años de experiencia dentro del entretenimiento, Daniel apuesta por una nueva dirección artística enfocada en el regional mexicano. Su propuesta combina la energía de los espectáculos en vivo con la esencia popular que ha caracterizado toda su carrera.

El impulso de esta etapa también ha encontrado eco dentro de la industria. Durante 2025 participó en la promoción de la gira La Última Peda de Grupo Firme y ha compartido escenario de manera sorpresiva con figuras como Jorge Medina y Josi Cuen, experiencias que han fortalecido su presencia dentro del género y ampliado su alcance entre el público regional.

La cita será este 20 de junio en Foro Niebla, Ciudad de México, donde Daniel Munguía presentará un espectáculo diseñado para reafirmar que su historia va mucho más allá del fenómeno digital. Con nuevas canciones, banda en vivo y la cercanía que lo distingue, “El Payaso del Pueblo” busca dar un paso decisivo en su camino para convertirse en una de las nuevas voces juveniles del regional mexicano.

