Daniel Bisogno se hace presente en 29 aniversario de “Ventaneando” y dice cuándo vuelve

Este 22 de enero “Ventaneando” celebra 29 años al aire.

Uno de los programas de televisión inconfundibles de TV Azteca, “Ventaneando” celebró 29 años de transmisión ininterrumpida. En esta ocasión no invitaron a exconductores, sino que tuvieron información del día y Daniel Bisogno se hizo presente.

Se esperaba que Daniel pudiera visitar el foro, pero por los recientes problemas de salud que padece, no fue posible. Sin embargo, pudo hacerse presente vía telefónica.

Pati Chapoy le preguntó directamente cuándo va a volver a “Ventaneando”, a lo que Daniel Bisogno respondió: “Ya en unos días, nada más que esté todo listo para estar perfecto”.

“Agradecer el cariño del público por estos 29 años de estar juntos. Me muero de ganas de estar ahí", confesó “El Muñe”.

El conductor dijo que no tiene problemas peores, sino consecuencias de una bacteria que contrajo: “Solamente esta bacteria que tienen que estar controlando, por eso voy al hospital. Ha sido muy grande el avance... Todo muy bien”.

Pati Chapoy refrendó: “Aquí está tu silla y te esperamos”. Además, aclaró que tras el trasplante de hígado al que lo sometieron, será común verlo entrando y saliendo del hospital, pues debe estar monitoreado oportunamente.

El hermano de Daniel Bisogno ya había contado que el conductor no estaba hospitalizado

“Sí lo vieron entrar al hospital, y lo seguirán viendo, es normal. No está hospitalizado, no se está debatiendo entre la vida y la muerte. No tiene necesariamente que ver con el procedimiento que vivió, sino con otras cosas que se generan alrededor del trasplante”, dijo Alex Bisogno en entrevista con Alex Kaffie.

“Afortunadamente lo del trasplante va perfecto. Ahí falla el hígado y te vas. Pero afortunadamente Daniel está bien, está cuidado”, resaltó Alex.

“Siempre saldré a explicar cuando sea necesario. Daniel ya no está enfermo. Cuando hay un trasplante de por medio, ahí queda la enfermedad, ya hay un hígado sano, Daniel ya no está enfermo”, reiteró el conductor que quedó fuera de ‘Al Extremo’, pero está listo para brillar en otras televisoras y proyectos.

Alex Bisogno habla del tema en el minuto 36 del siguiente video: