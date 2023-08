José Luis Díaz, ex de Cynthia Rodríguez, también ya es papá y así luce actualmente

Con la reciente llegada del primer bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, muchos se han preguntado qué fue José Luis Díaz, con quien la conductora de televisión tuvo un tórrido romance cuando ambos estaban estudiando en La Academia.

Durante su estancia en la cuarta generación del reality musical, Cynthia y José Luis formaron una de las parejas que dio mucho de qué hablar a la par del reality y tras salir de la competencia, ya que tuvieron un gran éxito de telenovela.

José Luis Díaz y Cynthia Rodríguez interpretaron la canción ‘Si no estás conmigo’, la cual alcanzó gran popularidad cuando se convirtió en el tema principal de la telenovela ‘Amor en custodia’, protagonizada por Margarita Gralia y Sergio Basañez.

“No hay nada peor que cortar con alguien que sigues amando, tipazo, buena persona, no puedo decir nada malo de él, simplemente en ese momento salimos de La Academia, salimos de gira, yo empecé a grabar mi primer disco, ya no nos veíamos como me hubiera gustado, le di prioridad a mi carrera y la relación se fue enfriando”, contó Cynthia Rodríguez sobre el rompimiento, en el programa Pinky Promise.

José Luis, ex novio de Cynthia Rodríguez, también ya es papá

En la actualidad, José Luis Díaz está muy activo en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte con sus seguidores que trabaja en producciones de videos y podcast, y es muy feliz al lado de su esposa.

Al igual de Cynthia y Carlos, José Luis y su esposa se casaron y se convirtieron en padres en medio de la pandemia de Covid-19, y a través de su perfil se pueden ver algunas postales junto a su hijo.

Además, también muestra que su amor por la música continúa e incluso aún tiene contacto con amigos que hizo dentro de La Academia, como Yuridia.