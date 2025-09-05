Cynthia Rivera se despega por primera vez de su hijo y muestra tierna foto: “ni siquiera volteó a verme”

Ha llegado el momento para que Cynthia y Carlos Rivera dejen volar a su pequeño hijo León.

Por lo menos, llevarlo al preescolar para desarrollar sus primeras habilidades sociales. Así lo compartió en sus redes sociales Cynthia, quien se muestra sorprendida por la evolución de León.

“Apenas tiene dos años pero yo estaba sintiendo que me estaba quedando corta con lo que le podía enseñar”, contó la cantante en una historia de su cuenta de Instagram en la que pidió una ovación para el niño.

Cynthia y Carlos tuvieron a Leon en agosto de 2023 y lo anunciaron en sus redes sociales con la foto de su pie. El cantante ha narrado que el momento del nacimiento fue especialmente conmovedor y que él quiso dejarlo para la posteridad con una canción.

“Cuando nació mi hijo le canté Te esperaba, que es como la canción a los hijos, tiene como dos millones de videos en TikTok, es la canción que más se usa para hacer Tiktoks y siempre son nacimientos de bebés”, dijo Carlos en la entrevista para el podcast Seres Cromáticos.

Asi fue la primera semana de clases de León Rivera

Cynthia Rivera vive ahora un momento igual de emocionante al ver a su hijo León, con dos años cumplidos, comenzar su formación escolar.

La cantante narró que León disfruta esta nueva etapa de su vida y que ya tiene amigos en su escuela.

“Hoy que llegamos a la escuela, la maestra le dijo: "¿Quieres venir a jugar con tus amiguitos?” Y él se puso feliz y se fue a jugar”.

Cynthia compartió también una foto en la que se a León de espaldas, caminando hacia la entrada de su escuela y con una mochila de tortuga en la espalda.

León Rivera llegando a clases Instagram