Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Cuántos son los supuestos “novios” del rey Felipe VI y cuál sería el favorito?

El autor del libro “Los novios de Felipe VI” detalla cómo eran las relaciones del rey

Abril 17, 2026 • 
Alejandro Flores
felipe joaquin abad.jpg

Joaquín asegura que su relato se basa en hechos

Instagram casareal.es / joaquinabad

Miguel Bosé y Alejandro Sanz son los nombres que más han resonado en el libro “Los novios de Felipe VI” pero no son los únicos.

El libro (que por ahora solamente se puede conseguir de manera digital ya que será hasta mediados de año cuando llegue a las librerías de manera física) detalla nombres, lugares y métodos que, asegura el escritor Joaquín Abad, han hecho posible que Felipe VI lleve una doble vida.

“Son sobre todo diplomáticos, historiadores, políticos y empresarios. Después de todo esos son los lugares en los que Felipe se mueve”, dice el autor.

Entre los nombres se menciona a argentinos, brasileños, italianos, suizos y españoles.
TE RECOMENDAMOS: A punto de cumplir 86 años, Alberto Vázquez no deja de reírse a costa de Enrique Guzmán

Hay incluso un alemán con el que vivió un romance tórrido pero fugaz, que duró apenas un verano y al final, cuando se despidieron, le regaló un libro de meditaciones con frases de Marco Aurelio.

“Y le puso una dedicatoria: Para aquel que no es libre peor aun así elige”.

Los cómplices de Felipe VI

Joaquín Abad ha argumentado que toda la información contenida en las páginas de “Los novios de Felipe VI” son testimonios de personas al interior del Palacio de la Zarzuela.

“Todos ellos lo saben, lo han visto y nos lo cuentan a nosotros los periodistas”.

En total, Joaquín Abad calcula que se han podido documental 18 relaciones del rey Felipe con hombres.

“Pero debe haber más, muchas más”, dice el autor.

De entre todos ellos, no ha duda que un nombre es su favorito, ya que incluso públicamente lo mantiene como uno de sus mejores amigos: Alvaro Fuste.

“Es el que más permanece a lo largo de su vida y el que más le gusta como novio”, asegura.

príncipe Felipe reina Letizia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angel-ana-barbara-hijos.jpg
Famosos
Ana Bárbara “no tiene escrúpulos: Corrió a sus hijos de la casa para que regresara Ángel Muñoz”
Abril 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Elsa-Cardenas.jpg
Famosos
Elsa Cárdenas, la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, PIDE TRABAJO a sus 91 años
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Mercado.jpg
Famosos
¿Cómo está Paulina Mercado tras el ‘cajazo’ que le dio un invitado y por el que casi PIERDE UN DIENTE?
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alex-Bisogno.jpg
Famosos
Padre de Daniel Bisogno pudo volver a ver a Michaela bajo la condición de que NO ESTUVIERA su tío Alex B
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mama-Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Mamá de Octavio Ocaña anuncia que es oficial su divorcio tras 4 años de pleito: “fueron muchos años MALTRATADA”
La madre del querido ‘Benito Rivers’ de ‘Vecinos’ le dedica su “mayor festejo” a su fallecido hijo.
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Mancera.jpg
Famosos
Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir AMENAZAS DE MUERTE: “debes adquirir entierro en piedra”
El presentador de ‘Sale el Sol’ dio a conocer que le llegaron mensajes que lo tienen con mucho temor.
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Majo-Aguilar.jpg
Famosos
Explotan las redes tras los dichos de Majo Aguilar: “Ángela NO VA A TRIUNFAR. No sabe cantar”
Revivieron en redes sociales el explosivo video donde la cantante despotrica contra su prima.
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Antonio-Rosique.jpg
Famosos
Ya nació la hija del líder de ‘Exatlón México’, Antonio Rosique: “una NUEVA VICTORIA fuera de los circuitos”
El presentador compartió tiernas imágenes del nacimiento de su bebé, Amaia.
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez