¿Cuántos son los supuestos “novios” del rey Felipe VI y cuál sería el favorito?

Miguel Bosé y Alejandro Sanz son los nombres que más han resonado en el libro “Los novios de Felipe VI” pero no son los únicos.

El libro (que por ahora solamente se puede conseguir de manera digital ya que será hasta mediados de año cuando llegue a las librerías de manera física) detalla nombres, lugares y métodos que, asegura el escritor Joaquín Abad, han hecho posible que Felipe VI lleve una doble vida.

“Son sobre todo diplomáticos, historiadores, políticos y empresarios. Después de todo esos son los lugares en los que Felipe se mueve”, dice el autor.

Entre los nombres se menciona a argentinos, brasileños, italianos, suizos y españoles.

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Hay incluso un alemán con el que vivió un romance tórrido pero fugaz, que duró apenas un verano y al final, cuando se despidieron, le regaló un libro de meditaciones con frases de Marco Aurelio.

“Y le puso una dedicatoria: Para aquel que no es libre peor aun así elige”.

Los cómplices de Felipe VI

Joaquín Abad ha argumentado que toda la información contenida en las páginas de “Los novios de Felipe VI” son testimonios de personas al interior del Palacio de la Zarzuela.

“Todos ellos lo saben, lo han visto y nos lo cuentan a nosotros los periodistas”.

En total, Joaquín Abad calcula que se han podido documental 18 relaciones del rey Felipe con hombres.

“Pero debe haber más, muchas más”, dice el autor.

De entre todos ellos, no ha duda que un nombre es su favorito, ya que incluso públicamente lo mantiene como uno de sus mejores amigos: Alvaro Fuste.