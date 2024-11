Cristian Castro enfrentó a Yolanda Andrade sobre su presunta boda con Verónica Castro con un duro cuestionamiento

Cristian Castro enfrentó uno de los rumores más llamativos que existen sobre Verónica Castro, su mamá, quien a pesar de siempre haber procurado mantenerse alejada de la polémica, hace un par de años resultó involucrada en una historia que hasta el día de hoy causa gran curiosidad entre el público. Se trata de la aparente relación sentimental que habría tenido con Yolanda Andrade, que en el pasado afirmó incluso que llegaron hasta el altar, una versión de la que el cantante ya se atrevió a romper el silencio.

Cristian Castro retó a Yolanda Andrade y le pidió mostrar pruebas de su boda con Verónica Castro

Durante una reciente charla con “Todo para la mujer”, Cristian Castro dio por primera vez su opinión en torno al pasado que uniría a Verónica Castro y Yolanda Andrade, quien en reiteradas ocasiones se ha mantenido firme en su postura de que vivió un tórrido amor con la actriz mexicana. Ante esta versión, el cantante apuntó que nunca se ha tomado realmente en serio estas afirmaciones de la conductora, en especial porque además de sus palabras, no tiene ninguna evidencia que pueda respaldarla.

“No hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos; en qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó, por qué finalizó", dijo despreocupado el intérprete de “Por amarte así".

Cristian Castro cuestionó la falta de pruebas en la historia de Yolanda Andrade sobre su relación con Verónica Castro Instagram, Getty

¿Por qué Cristian Castro nunca ha hablado del supuesto romance de Verónica Castro y Yolanda Andrade?

En cuanto a por qué nunca antes había dado declaraciones respecto a la posibilidad de que su mamá hubiera tenido una relación sentimental con Yolanda Andrade, Cristian Castro aseguró que realmente jamás le preocupó debido a que tiene la certeza de que no es verdad.

“No me interesa la noticia, no opiné nada porque no se me hizo contundente el relato, ni tampoco se me hicieron contundentes las pruebas”, finalizó el hijo de Verónica Castro, mostrando que este es un tema que no tiene relevancia alguna, al menos no para su vida.