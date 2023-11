Corona Capital 2023: cinco artistas no tan populares que puedes descubrir en el festival de música

El Corona Capital 2023 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 17, 18 y 19 de noviembre con un cartel que mezcla toda clase de experiencias musicales: desde lo clásico hasta lo novedoso.

Ya es una tradición anual para los fans de la música la celebración del Corona Capital , uno de los festivales sonoros más importantes de México, y en esta ocasión, aunque hubo algunas cancelaciones, el evento contará con artistas consagrados y algunos grupos con interesantes propuestas que buscan abrirse camino a nuevos oyentes.

Claro, la asistencia de artistas y bandas como The Cure, Thirty Seconds to Mars, Pet Shop Boys, Alanis Morissette y Blur siempre generará sensación, pero también hay otros músicos no tan conocidos que tal vez se conviertan en tus favoritos, ¡no te los puedes perder!

CORONA CAPITAL: BANDAS NO TAN CONOCIDAS QUE PODRÍAN VOLVERSE TUS CONSENTIDAS

LAUV (18 DE NOVIEMBRE)

Lauv es un cantante, productor y compositor estadounidense que forma parte del line up del Corona Capital 2023. El músico, que se presentará el 18 de noviembre, ha colaborado con artistas como DJ Snake y hasta BTS , por lo que tiene una propuesta fresca que no te puedes perder.

NIALL HORAN (18 DE NOVIEMBRE)

El cantante y compositor irlandés Niall Horan, conocido principalmente por haber formado parte de One Direction, forma parte de la lista de artistas confirmados para el Corona Capital 2023. No te pierdas de su nuevo estilo, ahora más maduro y alejado del pop, el próximo 18 de noviembre.

THE HIVES (17 DE NOVIEMBRE)

¿Rockear es lo tuyo? Entonces no te puedes perder el show de The Hives, una banda sueca que se volvió muy popular a inicios de los 2000’s con la cultura “emo”. El próximo 17 de noviembre podrás disfrutar en vivo de canciones como “Tick Tick Boom”.

ARLO PARKS (19 DE NOVIEMBRE)

La cantautora británica Arlo Parks, de 23 años, se presentará el último día del Corona Capital 2023; es decir, este 19 de noviembre. Es tu oportunidad de escuchar su propuesta, que toca temas como el feminismo y la sexualidad.

KIM PETRAS (18 DE NOVIEMBRE)

La diversidad también está presente en el Corona Capital 2023 con Kim Petras, una mujer trans que abandera a la comunidad LGBTIQ en el mundo de la música gracias a su melodiosa voz. La alemana, quien colaboró con Sam Smith en la canción “Unholy”, se presentará este 18 de noviembre.