Conoce a Eduardo Andrade, el supuesto hijo de Sergio Andrade que triunfa como compositor en Londres

El nombre de Eduardo Andrade resurgió en las redes sociales debido al éxito que ha tenido la bioserie de Gloria Trevi “Ellas soy yo”. Durante años, se ha difundido la teoría de que el joven podría ser hijo de Sergio Andrade

De acuerdo con varios testimonios de personas involucradas en el llamado “Clan Trevi-Andrade”, Eduardo sería el hijo que Sergio Andrade “regaló" a su hermano mayor, el político Eduardo Andrade Sánchez, debido a su supuesto rechazo a tener hijos varones.

Eduardo Andrade Sánchez, quien estuvo activo del 2000 al 2003 como diputado, siempre ha negado estos dichos, asegurando que no iba a permitir que nadie pusiera en duda su paternidad.

Hasta el momento, todo esto se ha quedado en rumores; sin embargo, lo único cierto es que el joven Eduardo Andrade tiene 30 años en la actualidad y triunfa como músico y compositor en Londres, donde radica; incluso, en el 2018 recibió un premio de manos del rey Carlos III: el galardón President’s Award.

ÉL ES EDUARDO, EL SUPUESTO HIJO DE SERGIO ANDRADE QUE FUE PREMIADO POR CARLOS III

Lo único que se sabe del joven músico es que nació en Xalapa, Veracruz, en 1993, aunque actualmente reside en el Reino Unido con Eduardo Andrade Sánchez, su “padre” y quien lo apoyado a lo largo de su incursión en la profesión musical.

Eduardo Andrade estudió en el Royal College of Music y, además de tener una reconocida carrera como compositor, también se ha destacado como un pianista talentoso.

Como compositor, el joven ha recibido varios premios: por ejemplo, en el 2018 recibió el President’s Award de manos del ahora rey Carlos III; asimismo, Eduardo Andrade estuvo nominado a un Premio BAFTA como Mejor Compositor.

Eduardo Andrade también compartió reconocimiento con figuras de la talla de Isaac Hernández, Alfonso Cuarón y Carlos Santana en el listado de “Los mexicanos más creativos del mundo” de la revista Forbes en 2018, publicación que reconoció los logros del joven creador en el mundo de la composición.

Entre las obras más destacadas en las que ha participado Eduardo Andrade están “Sol de Agosto”, “All You Can Carry” y la serie de televisión del Canal Once “Voces de la Constitución”.